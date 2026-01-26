我是廣告 請繼續往下閱讀

▲翁倩玉（左）的年輕時期由小薰出演，許多人都說非常適合。（圖／翻攝自陽光女子合唱團臉書）

---以下有雷，請斟酌觀看---

電影《陽光女子合唱團》由陳意涵、翁倩玉、安心亞等人主演，感人的劇情在社群平台掀起熱烈討論，而劇中飾演「資深女囚」楊玉英的翁倩玉，最後因為罹癌撒手人寰，不過在她急救短暫醒來的時候，儀器顯示血氧69%，有護理師看不下去喊，「為什麼不給她氧氣！」翁倩玉在電影中飾演的楊玉英，年輕時是大歌星，但因為生了一個弱智的兒子被丈夫羞辱，她本想帶著全家一起死，結果丈夫和兒子死了，她被救活，留下一個女兒對她不諒解。她大半輩子都在監獄中度過，最後罹癌在醫院病逝，不過在她倒下之前，曾短暫清醒，當時在她身邊的監獄長官陳庭妮跟她說，女兒快來了，等她一下，旁邊的儀器顯示血氧69%，有護理師看不下去在Threads上發文，「血氧這麼爛為什麼不給她氧氣！」留言區釣出一票醫護人員有感發聲。記者也實際詢問護理師朋友，正常人的血氧是95%～100%，如果真的到69%這麼低，理論上應該是喘得要死了，而且臉色應該會很黑。雖然有網友說，翁倩玉在片中可能簽了放棄急救，才沒給氧氣，不過安寧醫療走的也是舒服路線，不是什麼都不做，痛苦的死去，只能說觀眾看電影都非常注重小細節，意外掀起討論。