我是廣告 請繼續往下閱讀

--以下有雷，請斟酌閱讀--

陳意涵－李惠貞 罪行：殺老公

翁倩玉－楊玉英 罪行：殺老公、兒子，自殺未遂

安心亞－邱秀蘭 罪行：販毒

孫淑媚－黃珮瀅 罪行：詐騙

何曼希－劉宥芯 罪行：殺人

鍾欣凌－王美麗 罪行：討債

苗可麗－方麗科長

陳庭妮－陳育雯

▲安心亞演活89妹阿蘭。（圖／翻攝自陽光女子合唱團臉書）

▲芸熙後來被曾愷玹（左）、小8張允曦（右）收養。（圖／翻攝自陽光女子合唱團臉書）

▲翁倩玉（左）的年輕時期由小薰出演，許多人都說非常適合。（圖／翻攝自陽光女子合唱團臉書）

電影《陽光女子合唱團》上映後攻佔各大社群平台，看過的人都說「很好哭」，就連有些人哭點很高，自稱看電影從來不會落淚的，也都腫著雙眼走出影廳。但是真的有這麼好看嗎？這部電影究竟在演什麼？《NOWNEWS今日新聞》整理了劇情和角色分析，讓還沒看過或是準備進戲院的人能一次看懂，不過以下有雷，請斟酌閱讀。電影一開場，就是陳意涵生小孩的畫面，她在監獄中生下女兒「芸熙」，女兒的滿月、週歲，都是在監獄中度過，甚至還有抓周活動，還以為這是一部溫馨的家庭片。直到苗可麗進入房內，大喊，「8112！妳以為妳是來度假的啊！」才發現哇，這裡是女子監獄，大家都是犯了錯才會進來的「囚犯」。陳意涵在監獄中養育女兒，安心亞、孫淑媚和翁倩玉都是她的幫手，看似和樂融融的女子監獄，卻來了一位不速之客，就是何曼希飾演的劉宥芯。她一進去就和安心亞大打出手，安心亞一直挑釁她，「干妳屁事、看三小、怎樣啦、靠北」從安心亞嘴巴裡講出來，很地道但又格外幽默。孫淑媚還一直說何曼希「破病（神經病），這高難度的啦」，兩個一搭一唱，製造不少笑料。看到這裡會想說，恩？哭點在哪，明明很有趣。就在這時候，陳意涵的女兒被診斷出先天性的白內障，雖然她可以在監獄養她到3歲，但提早出去被收養，才能獲得好的治療，因此陳意涵決定組成合唱團，在聯歡晚會上高歌一曲，好好跟女兒告別。只是另一邊由鍾欣凌組成的「幫派」不想唱歌，雙方又靠北、安怎、看三小的打起來了。翁倩玉跳出來制止大家，要大家圍成一個圓圈自我介紹，以及當初是如何入獄的。原來陳意涵的老公是炒美股的，投資失利後，又見到陳意涵懷孕，不想讓她把小孩生下來，每天打她，在某次扭打中，陳意涵拿剪刀把老公給殺了。安心亞則是因為做酒店小姐，走私販毒；孫淑媚是詐騙；鍾欣凌是討債。而那個每天只會瞪人，在緊閉室撞牆想尋死的何曼希，從小被媽媽拋棄，為了照顧中風的爸爸去借高利貸，爸爸過世後，她被高利貸債主長期性侵，再也忍受不了，於是朝他開槍。鍾欣凌問她，「妳幾歲？」何曼希說，「19。」全場一陣寂靜，影廳則是一片啜泣。當然最後，合唱團的表演順利完成，陳意涵的女兒也找到容身之處，她抱著女兒，介紹著那些漂亮衣服，嘴上說「這些都是妳長大可以穿的哦」，滿上早已滿是淚痕，安心亞和其他獄友也都縮在棉被裡哭成一團。真的要把女兒送走的那一刻，陳意涵臨陣脫逃，想把女兒抱走，在拉扯中伴隨著芸熙的哭聲，一邊喊著「我要媽媽」，最後連那袋漂亮洋裝都沒能讓她帶走。有看過預告的應該都有看到這段，本來以為這段就是最高潮了，沒想到2年後，合唱團被請出監做公益表演，鐵面科長苗可麗要陳意涵一定得參加，因為在活動上，育幼院的小朋友驚喜加入演出，陳意涵看到長大後的芸熙走向她，不僅站在她身邊，還牽起她的手，那一瞬間她的表情是震驚、感動和好不容易。此時影廳裡再也沒有一個人能不掉淚走出去！表演結束後，陳意涵在後台擁抱女兒，但其實女兒早已忘記她，收養女兒的曾愷玹答應陳意涵，一定治好女兒的眼睛，而且不會讓她知道，她有一個殺人犯媽媽。後來芸熙改名子晴（羅晨恩 飾），時序跳到子晴上了高中，她每次下課都會去買便當，而賣便當的阿姨總會給她料最多的那一個，畫面只拍到阿姨的背影，本來以為是陳意涵出獄之後，但其實那是孫淑媚，因為陳意涵在獄中意外過世，後來子晴是翻到曾愷玹收藏的鐵盒，才得知親生母親的故事。在高中成果發表會上，子晴別著「陽光女子合唱團」的胸針，抱著吉他演唱歌曲〈再見的時候〉。台下除了曾愷玹之外，還拍到孫淑媚、安心亞和何曼希，原來她們出獄之後，一直替陳意涵守護她的女兒。這部片成本或許沒有很高，但讓10多年沒演電影，75歲的翁倩玉復出，披上囚服還做交互蹲跳，是不是太過分，太值得看了？片中另外一個哭點非翁倩玉莫屬，翁倩玉飾演的「楊玉英」年輕時找來小薰演出，原本是大歌星的她，生下一雙兒女，兒子被檢查出發展遲緩，丈夫因此唾棄她們母子，對著她們飆罵「把你家的智障管好，你怎麼不去死」更明目張膽地搞外遇。翁倩玉捨不得女兒，想著和老公還有兒子一起共赴黃泉，結果兒子和老公死了，自己被救活，女兒的成長過程都帶著對她的不諒解，最後翁倩玉在獄中癌逝，女兒也沒能見到她最後一面。當初因為片名叫「陽光女子合唱團」，說實在沒有什麼亮點，而且早在2010年韓國就拍過，並沒有讓人想去看的慾望，但社群被洗版得太誇張，每個人看完都說哭太慘，讓人好奇到底會哭多慘，而且明知道會哭很慘，卻還是心甘情願掏錢進影廳被騙一下，只能說行銷手法太成功！這部片並沒有什麼很大的核心事件支撐，世界上沒有絕對的壞人，但犯錯就是犯錯，陳意涵明明可以只捅老公一刀，但她卻又補了第二刀、第三刀，何曼希可以只開一槍，但卻對性侵她的人進行私心報復，而詐騙、販毒、討債，也都是日常新聞所能見到的真實事件。它真的很好哭，不管你哭的是親情、友情還是愛情，核心都出自於愛，有愛的故事，不可能不感人，就像陳意涵說的，很真實地來一場，會不會打動人。