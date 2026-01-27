我是廣告 請繼續往下閱讀

▲A-Lin（中間）說苗可麗飾演的鐵血科長太壞了，把她氣哭。（圖／翻攝自YouTube 吉米哥 Jimi Bro）

電影《陽光女子合唱團》主題曲〈幸福在歌唱〉由A-Lin演唱，電影目前已經破2.5億，在社群上討論度不斷，日前A-Lin登上YouTuber吉米哥的頻道，聊演唱的心路歷程，她自己看電影也哭到不行，但她卻是在苗可麗一出場就哭，讓導演林孝謙傻眼，「那才開始5分鐘欸！」主持人吉米哥說看完電影哭到不行，A-Lin好奇問他是從哪一段開始哭，吉米說是奶奶的部分，A-Lin說，「我是很前面就很生氣，是苗可麗姐那一段，妳不是也是女人嗎，剛開始的時候，人家還在慶生，怎麼那麼壞，我就哭了。」林孝謙笑喊，「才開場5分鐘欸！」A-Lin也分享，歌曲〈幸福在歌唱〉在電影中分給不同的角色演唱，每個人分到的歌詞，都重新傳遞了各自的人生，讓她在演唱時更加有感。林孝謙坦言，歌曲在很前期寫劇本時，就知道這首歌是要串起整個故事的。電影中惠貞（陳意涵 飾）在監獄裡彈小鋼琴的旋律，最後會發展出一首對小朋友的歌，母女重逢唱出來之後，15年後小女孩又再度唱了這首歌。林孝謙坦言，當時就想要找一個敘事者的角色，把歌包裝起來給大家，一直在思考到底哪一個聲音能夠給觀眾致命的一擊，答案是只有A-Lin，林孝謙說A-Lin的聲音溫暖舒服，又不張揚，像一個溫暖的網可以擁抱、接住每個人，A-Lin聽完讚嘆不已，「不愧是寫詞人！」