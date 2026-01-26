我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蕭子墨（左）在該片映後活動中公主抱安心亞（右）轉圈圈，在全場觀眾眼前散發粉紅泡泡。（圖／摘自 IG@sswc_movie）

▲安心亞在《陽光女子合唱團》扮演心直口快的女犯人，眼表現頗為搶眼。（圖／翻攝自陽光女子合唱團臉書）





全台票房衝向兩億的《陽光女子合唱團》，還在各地熱烈上映中。片子裡阿蘭（安心亞飾）原本是酒店小姐，因幫忙賣充電器夾帶毒品被查獲入獄，卻與幫她辯護的律師麥可有曖昧，雖然電影裡沒給他們太多浪漫對手戲，隨著票房屢創佳績，扮演麥可的蕭子墨也出席了映後活動，還公主抱安心亞轉圈圈，觀眾看得嗨到直呼：「拜託結婚。」《陽光女子合唱團》改編自韓國片《美麗的聲音》，描述一群女犯人在監獄中的感人情誼，安心亞飾演的阿蘭心直口快，與辯護律師麥可有點小曖昧，不過彼此大都是透過書信往來，有機會碰到面的片段不多。近日在映後活動上，阿蘭終於等到麥可，蕭子墨與安心亞直接在觀眾眼前親密互動，讓氣氛變得更嗨，也更多影迷力拱兩人乾脆結婚。蕭子墨公主抱安心亞的畫面被放上網，連扮演阿蘭獄中好姐妹阿珮的孫淑媚都來留言，寫道：「確定不是詐騙齁？」蕭子墨也回應：「真心吼！都帶青菜去探監了！」還有人大讚：「麥可有練欸。」認為他的男友力很足，很支持這個配對。去年12月31日《陽光女子合唱團》才正式上映，剛開始票房還沒有衝得很快，直到兩週後突然爆發，變成全台最熱賣的話題電影，在社群網站上也有一堆觀眾入場前信誓旦旦不會哭、散場時卻哭得涕淚縱橫的短片，賣座數字持續衝高。才剛過去的週末，《陽光女子合唱團》全台票房應已衝破兩億大關，極有機會成為一整年來最賣座的國片，而演員們也更加興高采烈、分組前進不同的影城與觀眾面對面，安心亞和蕭子墨這個組合應是最能散發粉紅泡泡，果然讓大家都陶醉，也使這部催淚影片，能讓觀眾露出姨母笑。