我是廣告 請繼續往下閱讀

2027年12強資格賽分組名單、主辦城市出爐！中華隊直接晉級正賽

分別在中國廣東省中山市（2026年11月26日至28日）、西班牙巴賽隆納（2026年10月9日至11日）舉行

至於中華隊是直接晉級正賽，不需要打資格賽，因為在2025年12月31日結算時，中華隊世界排名高居前端名次

▲世界棒壘球總會表示，這次12強將會有兩組資格賽，分別在中國廣東省中山市（2026年11月26日至28日）、西班牙巴賽隆納（2026年10月9日至11日）舉行。（圖/X@WBSC）

中華隊有望可以打2028洛杉磯奧運！搶到門票條件一次看

第4、5席為2027年12強賽排名最高的亞洲球隊、排名最高的歐洲或大洋洲球隊，將各取得一張奧運棒球參賽資格

▲2028洛杉磯奧運棒球門票一共6席，中華隊將要在12強力拚衛冕冠軍，成為亞洲區第一拿到奧運門票。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

世界棒壘球總會（WBSC）日前公布2027年世界12強資格賽主辦城市以及分組名單，這項賽事同時也是各國爭取奧運棒球門票的關鍵比賽，中華隊因爲世界排名在前段班，已經取得正賽資格，接下來必須要在一眾亞洲國家中拿下「亞洲第一的表現」才能夠拿到2028年奧運門票，但亞洲球隊還包括日本、韓國來勢洶洶，中華隊想要拿到這張門票也沒那麼容易！世界棒壘球總會表示，這次12強將會有兩組資格賽，，中山市比賽由地主中國隊與捷克、尼加拉瓜、英國同組競爭；西班牙則是與哥倫比亞、義大利、德國同場搶晉級名額，每組資格賽取前2名晉級正賽。，根據最新賽制，2027年第四屆12強賽將從原本12隊擴張到16隊，世界排名前12名的國家直接晉級會內賽；排名13名至18名的隊伍，則是要打資格賽爭取最後四張會內賽門票。然而本屆的12強戰不僅是中華隊挑戰衛冕，也攸關奧運門票，2028洛杉磯奧運棒球門票一共有6張，依照規定，地主國美國身為主辦國佔掉1個名額、第2、3席則是現在正打火熱的WBC經典賽，美洲區排名最高的兩支球隊；；最後第6席則是靠「地獄級大亂鬥6搶1」的最終資格賽。中華隊在上屆12強奪冠，本屆不僅要挑戰衛冕，更要全力爭取奧運門票，