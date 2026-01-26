電影《陽光女子合唱團》上映後好評如潮，更被不少影迷封為近年最好哭的國片，還有網友發現片中處處藏著細節，例如惠貞（陳意涵飾）幫女兒收拾的衣服上，就有台灣本土服飾品牌NET的童裝吊牌。對此，電影造型指導老師現身回應，透露其實該件衣服並非出自NET，是他們故意把吊牌加上去的，除了營造衣服是全新的感覺，也覺得NET的公益形象與價位之於惠貞很合理。
《陽光女子合唱團》露出NET吊牌 不是為了業配
一名網友日前在Threads發文，表示跟家人看完《陽光女子合唱團》後，妹妹一出影廳就跟她說自己注意到一個細節，「惠貞在幫小芸熙收衣服時，那個是NET的衣服」。這個亮點意外引發網友討論，不少人留言：「我也注意到了」、「看到+1」，本來以為這是品牌刻意的置入，但《陽光女子合唱團》的造型指導老師現身解釋，用意並非如此。
造型師親自解釋2含意 影迷狂讚： 好細心
造型師表示，那件衣服其實不是出自NET，是他們刻意把NET的童裝吊牌綁上去的，主要是因為拍戲前所有衣服都會下水洗過，增添生活感，所以這件衣服原本的標籤早就被拆掉了，「但要拍攝這場戲的時候，希望更寫實一些，所以除了美術組準備的道具衣服之外，導演也希望惠貞當下折的衣服裡，可以參雜幾件芸熙未來2、3年後穿的，因此就從（芸熙）定裝挑選上的衣服中，拿了幾件做戲用」。
為了呈現惠貞的母愛，造型師才特地把衣服綁上吊牌，想讓大家知道這是惠貞為女兒「全新準備的」。至於吊牌為何選擇NET，造型師笑說：「NET沒有置入，單純覺得NET的公益形象與價位之於惠貞很合理。至於那些衣服，後面的兒童小子晴（芸熙新名字）在哪些場次有穿到～沒看清楚的人可以再去二刷三刷」。
造型師解釋真相後，讓網友更加覺得這部電影製作超用心，紛紛留言，「太細節了吧」、「這麼用心的細節絕對要三刷支持」、「造型師也太細節了！一個吊牌而已還注意到品牌形象」、「哇哇！原來長大可以穿，真的有穿，好細心，也更感人」。
《陽光女子合唱團》電影資訊
影片來源：壹壹喜喜電影 11CC Films YouTube
- 上映日期：2025年12月31日
- 電影類型：劇情、音樂、勵志
- 片長：約 135 分鐘
- 導演：林孝謙（代表作《比悲傷更悲傷的故事》）
- 編劇：呂安弦
- 領銜主演：陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、苗可麗、安心亞、陳庭妮、何曼希
- 劇情簡介：本片改編自2010年韓國熱門電影《美麗的聲音》（Harmony）。故事背景設定在女子監獄中，描述長期遭受家暴的惠貞（陳意涵 飾）因意外殺害丈夫入獄，並在獄中產下一女。為了能在女兒被送養前留下最後的回憶，惠貞決定與獄友們組成「陽光女子合唱團」。在一連串的訓練與衝突中，這群背負著不同過去的女性，透過音樂找到了自我救贖與和解的機會，展現出超越血緣的動人情誼。