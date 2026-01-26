除了營造衣服是全新的感覺，也覺得NET的公益形象與價位之於惠貞很合理

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲造型師解釋童裝上露出NET吊牌的理由。（圖／翻攝自Threads＠uuu1352）

為了呈現惠貞的母愛，造型師才特地把衣服綁上吊牌，想讓大家知道這是惠貞為女兒「全新準備的」。至於吊牌為何選擇NET，造型師笑說：「NET沒有置入，單純覺得NET的公益形象與價位之於惠貞很合理。

▲《陽光女子合唱團》去年底上映，現正熱映中。（圖／陽光女子合唱團臉書）