催淚國片《陽光女子合唱團》上映僅20天票房就破1億，討論度超高，劇中一名飾演強勢女警、將鍾欣凌壓在牆壁上搜身的女演員身分被挖出，是真的當過警察的女星李芷儀。而她不僅曾是台中基層員警，還曾代表台灣出國選美，拿下世界環球小姐Top6、亞太旅遊小姐Top10，成績傲人。
《陽光女子合唱團》飾演女警 李芷儀真當過警察
李芷儀近日在IG發文，分享參演《陽光女子合唱團》的心情，自嘲：「我飾演一位負責強勢搜身、逮捕壓制的兇巴巴女警」。儘管角色不討喜，但李芷儀很珍惜這個演出機會，「我曾經穿著制服，站在第一線執勤，現在，換成站在鏡頭前。從警察到演員，不是轉彎，是延伸。每一個動作與眼神，都來自曾經真實站過的位置」。
李芷儀坦言電影中的打戲很真實，她在拍攝時，當員警執勤過的記憶也歷歷在目，她感謝劇組給自己發揮空間，也謝謝導演、編劇的用心，「誕生了這麼溫情、卻不逃避現實的故事」。不少觀眾見狀也稱讚李芷儀演的很到位，討人厭的感覺立刻就帶動觀眾與主角們共情，「謝謝妳演出來這麼真實，讓人可以那麼投入、那麼憤怒，代表妳真的詮釋的很好，很棒！」
李芷儀還是跆拳道黑帶 出國選美也得名
而李芷儀過去不只曾當過員警，據《三立新聞網》報導，她出身於跆拳世家，本人練到黑帶五段，具備武打實力；李芷儀之前也曾參與成龍主演的動作電影《機器之血》，飾演一名女特工，更曾多次受邀到海外進行武術表演，表現出色。
另外，李芷儀還曾代表台灣出國參加選美比賽，拿下世界環球小姐Top6、亞太旅遊小姐Top10的好成績，越南「健康美超模大賽」她也拿下才藝獎前3名，由此可見她確實是才貌兼具的美女。今年3月李芷儀還將到紐約以倡議者的身分參與參與聯合國非政府組織婦女地位委員會（NGO CSW）論壇，與各大專家討論性別平權、司法近用權的議題，相信她的優秀表現不會讓人失望。
影片來源：壹壹喜喜電影 11CC Films YouTube
