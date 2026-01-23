《陽光女子合唱團》超正養母是誰？女神曾愷玹復出　41歲美得驚人

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼曾愷玹（上圖右、下圖左）在片中飾演「芸熙」的養母，與演出伴侶的小8共同扶養孩子長大。（圖／陽光女子合唱團臉書）

▲年屆不惑的曾愷玹（中）保養有道，狀態依然非常好。（圖／曾愷玹臉書）

國片《陽光女子合唱團》截至昨（22）日止，全台票房已經逼近1.4億元大關，片中除了主演陳意涵、翁倩玉、安心亞、孫淑媚、苗可麗、新人何曼希外，女神曾愷玹的客串演出讓一票影迷相當驚喜，現年41歲的她淡出演藝圈多年相夫教子，近年漸進式復出，網友讚嘆女神美貌如昔，完全看不出變化。《陽光女子合唱團》中，受刑人陳意涵為了治療女兒「芸熙」的眼疾，忍痛決定將愛女出養，曾愷玹在片中即飾演「芸熙」的養母「雅涵」，與演出伴侶的小8（張允曦）共同扶養孩子長大，曾愷玹在片中戲分不多，但每一場戲都給人滿滿正能量，同時美得令人屏息。不少新世代影迷看完《陽光女子合唱團》被曾愷玹美貌震懾，發文詢問她到底是誰，「只有我看完陽光女子合唱團後，在找芸熙的養母是誰演的嗎？超美超有氣質的」、「我電影一結束就在查，而且對我來說她的年紀都快能當我阿姨了」、「她真的好美，什麼角度都好看！」曾愷玹2007年擔任周杰倫歌曲〈我不配〉MV女主角，並演出天王自導自演的國片《不能說的秘密》，被歸類為「J女郎」，高顏值、清新氣質及出色表現入圍金馬獎最佳女配角，其他作品還有電視劇《星光下的童話》、《就是要香戀》、電影《彈道》等。2013年，曾愷玹嫁給大16歲藝術圈男友陳冠宇，產下1女後淡出幕前，2022年逐步回歸演員身分，主演驚悚短片《都市懼集-夜跑》，也在影集《台北女子圖鑑》飾演女配角。