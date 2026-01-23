我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳意涵劇中失手殺了家暴的老公，在監獄中生下女兒。（圖／翻攝自陽光女子合唱團臉書）

▲翁倩玉（中）已經超過40年沒拍攝華人電影，藉由《陽光女子合唱團》首度回歸，就在台灣創下票房奇蹟與優異的觀眾口碑。（圖／壹壹喜喜提供）

電影《陽光女子合唱團》近來在社群平台討論度破表，票房也已經破億，劇中陳意涵、翁倩玉、安心亞、孫淑媚、鍾欣凌和何曼希都是女囚，各自犯下不同程度的罪行，《NOWNEWS今日新聞》詢問律師黃帝穎，若她們現在犯下這些罪行，會被判幾年？安心亞販毒，如果是販賣第一級毒品，刑責最重是死刑。律師黃帝穎分析，陳意涵懷孕被丈夫家暴，扭打中拿剪刀捅他4刀，導致丈夫死亡，如果是失手殺死，可能觸犯刑法傷害致死罪，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，法院量刑輕重也會審酌家暴受害及是否「防衛過當」等情為判斷。翁倩玉劇中飽受老公外遇、家暴，謾罵兒子是弱智，她對兒子、自己和老公下毒，本想著全家一起死，結果老公和兒子死了，她被救活，但仍需負刑法殺人罪「死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑」的刑責，法院也會審酌家暴等情形量刑。律師黃帝穎指出，安心亞飾演的阿蘭原本是酒店小姐，因幫忙賣「充電器」夾帶毒品，販毒違反毒品危害防制條例，依據毒品種類分為四級，如果販賣第一級毒品刑責最重處死刑、無期徒刑；最輕是販賣第四級毒品，處5年以上12年以下有期徒刑。何曼希飾演的19歲劉宥芯，被放高利貸的人長期性侵，有次偷了他的槍，朝他開了3槍致死，涉犯刑法殺人罪處「死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑」，法院量刑輕重也會審酌被告因遭長期性侵等情形。而孫淑媚飾演詐騙罪犯，刑法詐欺罪處五年以下徒刑，若冒用公務員名義、3人以上共犯、透過網路等媒體大量散播則屬「加重詐欺罪」刑期加重為1年以上7年以下；鍾欣凌飾演的王姐向人討債，把別人打到半死不活，涉犯刑法傷害罪5年以下徒刑或重傷罪處5年以上12年以下有期徒刑。