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▲2026世界棒球經典賽電視免費轉播、直播平台一覽。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

2026年世界棒球經典賽韓國隊30人名單

▲韓國經典賽晉級8強，將對上強勁對手「多明尼加」。（圖／記者葉政勳攝）

2026年世界棒球經典賽多明尼加隊30人名單

▲多明尼加預賽豪取4連勝晉級，總教練「普神」普侯斯（Albert Pujols）已經親自宣布，8強複賽對上韓國，將派出當家王牌桑契斯（Cristopher Sanchez）先發確保勝利。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界棒球經典賽（WBC）8強賽正式在美國邁阿密登場，今（14）日台灣時間上午6時30分，由火力兇猛的多明尼加對戰韓國，稍後早上8時美國也將對上義大利，兩組人馬都要來搶四強的晉級門票。《NOWNEWS》特別整理YouTube轉播、電視轉播平台、網路轉播平台相關資訊，讓球迷一起為自己喜愛的球隊加油！民眾可以如果只能線上觀看，，同個帳號支援3部裝置同時登入觀看，平均下來每人只要133元，趕快揪親朋好友一起訂閱為中華隊加油。，一個會員帳號最多可登入3台裝置同時登入觀看，如果有長期在看國外其他大型賽事的民眾，還可以一起看F1、NBA、BWF、WTT、英超等多項賽事，適合長期追賽運動迷。📍投手（15人）： 柳賢振（韓華）、鄭宇宙（韓華）、郭彬（斗山）、趙丙炫（SSG）、盧景銀（SSG）、高永表（KT）、蘇珩準（KT）、朴英賢（KT）、元兌仁（三星）、孫周永（LG）、宋勝基（LG）、高佑錫（老虎）、金榮奎（NC）、金延澤、德寧（Dane Dunning，海盜）。📍捕手（2人）： 朴東原（LG）、崔在勳（韓華）。📍內野手（8人）： 金慧成（洛杉磯道奇）、金倒永（KIA）、金周元（NC）、文保景（LG）、申珉宰（LG）、盧施煥（韓華）、惠特坎（Shay Whitcomb，太空人）、文賢彬（韓華，兼任外野）。📍外野手（5人）： 李政厚（巨人）、安賢民（KT）、具滋昱（三星）、朴海旻（LG）、強斯（Jahmai Jones，老虎）。📍投手（15人）：Cristopher Sánchez (LHP / 費城費城人)、Sandy Alcántara (RHP / 邁阿密馬林魚)、Juan Mejía (RHP / 科羅拉多落磯)、Albert Abreu (RHP / 中日龍)、Elvis Alvarado (RHP / 奧克蘭運動家)、Brayan Bello (RHP / 波士頓紅襪)、Huascar Brazobán (RHP / 紐約大都會)、Seranthony Domínguez (RHP / 芝加哥白襪)、Camilo Doval (RHP / 紐約洋基)、Carlos Estévez (RHP / 堪薩斯皇家)、Wandy Peralta (LHP / 聖地牙哥教士)、Dennis Santana (RHP / 匹茲堡海盜)、Luis Severino (RHP / 奧克蘭運動家)、Gregory Soto (LHP / 匹茲堡海盜)、Abner Uribe (RHP / 密爾瓦基釀酒人)。📍捕手（2人）：Austin Wells (紐約洋基)、Agustín Ramírez (邁阿密馬林魚)。📍內野手（8人）：Vladimir Guerrero Jr. (多倫多藍鳥)、Geraldo Perdomo (亞利桑那響尾蛇)、Ketel Marte (亞利桑那響尾蛇)、Manny Machado (聖地牙哥教士)、Jeremy Peña (休士頓太空人)、Junior Caminero (坦帕灣光芒)、Amed Rosario (紐約洋基)、Carlos Santana (克里夫蘭守護者)。📍外野手（5人）：Juan Soto (紐約大都會)、Fernando Tatis Jr. (聖地牙哥教士)、Julio Rodríguez (西雅圖水手)、Oneil Cruz (匹茲堡海盜)、Johan Rojas (費城費城人)。