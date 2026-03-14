美國總統川普，當地時間13日傍晚，在社群媒體上發文，聲稱已指示美軍，對伊朗石油出口樞紐-哈爾克島（Kharg Island）的軍事目標，發動「猛烈空襲」。
川普聲稱，美國中央司令部對伊朗「皇冠上的明珠」哈爾克島，發動了中東史上威力最強大的轟炸之一，徹底摧毀了島上所有軍事目標，展現美國武器世界最強、最先進，但出於道德因素，選擇不摧毀島上的石油基礎設施。
公開資料顯示，哈爾克島是伊朗在波斯灣的一座島嶼，也是重要的煉油基地和油港，伊朗大部分石油是通過該島出口。兩伊戰爭期間，哈爾克島作為伊朗的石油重鎮，曾遭伊拉克多次空襲。
美國財經媒體《CNBC》形容，哈爾克島被視為伊朗最敏感的經濟目標之一，戰略意義重大，該島碼頭承擔伊朗約90%的原油出口，每日裝載量多達700萬桶，原以為這座伊朗的「石油生命線」，應不至於在這場戰爭中被影響，未料川普還是下令轟炸。
川普並在文中警告，如果伊朗或任何其他國家、以任何方式，干擾荷姆茲海峽的船舶自由安全，他將立即重新考慮上述決定（暫不摧毀石油基礎設施）。
川普表示，他任內已將美國的軍隊，重建為世上最致命、最強大、最有效的部隊，伊朗沒有任何能力抵禦，對美國的攻擊束手無策，重申伊朗永遠不會擁有核武，也永遠不會有能力威脅美國、中東甚至全世界。
最後，川普向伊朗軍方以及所有「與這個恐怖政權有牽連的人」喊話，要他們放聰明點，把武器放下，拯救這個幾乎已所剩無幾的國家。
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公開資料顯示，哈爾克島是伊朗在波斯灣的一座島嶼，也是重要的煉油基地和油港，伊朗大部分石油是通過該島出口。兩伊戰爭期間，哈爾克島作為伊朗的石油重鎮，曾遭伊拉克多次空襲。
美國財經媒體《CNBC》形容，哈爾克島被視為伊朗最敏感的經濟目標之一，戰略意義重大，該島碼頭承擔伊朗約90%的原油出口，每日裝載量多達700萬桶，原以為這座伊朗的「石油生命線」，應不至於在這場戰爭中被影響，未料川普還是下令轟炸。
川普並在文中警告，如果伊朗或任何其他國家、以任何方式，干擾荷姆茲海峽的船舶自由安全，他將立即重新考慮上述決定（暫不摧毀石油基礎設施）。
川普表示，他任內已將美國的軍隊，重建為世上最致命、最強大、最有效的部隊，伊朗沒有任何能力抵禦，對美國的攻擊束手無策，重申伊朗永遠不會擁有核武，也永遠不會有能力威脅美國、中東甚至全世界。
最後，川普向伊朗軍方以及所有「與這個恐怖政權有牽連的人」喊話，要他們放聰明點，把武器放下，拯救這個幾乎已所剩無幾的國家。
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