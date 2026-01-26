我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《陽光女子合唱團》導演林孝謙求網友幫忙產出片中有感情線的蕭子墨（左）、安心亞（右）結婚照，果然很快就得到傳統式的婚禮照片。（圖／摘自 threads @gavinlin_1980)

▲阿Ken（左）與安心亞（右）在《同學來了》一直搞曖昧，觀眾覺得他們應該在一起。（圖／NOWNEWS攝影中心）

阿Ken與安心亞的緋聞炒了多年，彼此都還沒把話說死，但安心亞疑似有不錯的新對象、阿Ken出局？近日安心亞卻當眾甜勾《陽光女子合唱團》裡的帥律師蕭子墨，蕭子墨還公主抱安心亞，連該片導演林孝謙都請網友幫他們把合照p成婚紗圖，直接現場證婚。在全台熱賣的《陽光女子合唱團》中，安心亞扮演在監獄服刑的女犯，卻與幫自己辯護的帥律師蕭子墨有曖昧，可惜彼此大都只能透過書信往來，因而電影裡面對面的機會不多。林孝謙特別在大巨蛋影城的映後活動中，讓安心亞與蕭子墨一起現身，將監獄裡沒能呈現的浪漫，通通一次展現，兩人的熱烈互動使觀眾嗨到敲碗「結婚」，也迅速幫他們生出結婚照，還有中、西式的不同風格。只見安心亞與蕭子墨不管是穿上傳統的紅色禮服、看來喜氣洋洋，或是白西裝與白紗的搭配，都頗為登對，網友留言寫道：「終於在一起了。」顯然頗為感動，蕭子墨也大讚網友太有才華，還轉發了結婚照。此時也有人留言：「Ken哥表示：」更有人寫道：「有問阿Ken可抱嗎？」外界對於安心亞的緋聞，還是馬上直接聯想到阿Ken。其實阿Ken就算在出席Lulu與陳漢典婚禮時，也有被問到怎麼沒跟安心亞一起來，他回答：「應該是Lulu、漢典去邀吧？」婚禮當天也剛好是他48歲生日，Lulu直接為他慶生，再次關心他的感情，他則笑是否可以改和才抽到新娘捧花的曾莞婷配對，不料她已在抽到捧花時就嚷著「結婚的話先不要」，阿Ken想換緋聞對象一時之間也沒那麼容易找到人。