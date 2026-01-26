我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫淑媚在podcast節目《激罵揪某聊》稱小時候談戀愛曾經被媽媽逼著喝符水。（圖／摘自 IG@jomotalk）

▲身為媽媽的鍾欣凌（如圖）在podcast節目《激罵揪某聊》中，搞笑支持孫淑媚的媽媽讓她喝符水。（圖／摘自 IG@jomotalk）

▲《陽光女子合唱團》全台熱賣，苗可麗（左起）、安心亞、鍾欣凌、孫淑媚等前進影廳答謝觀眾支持。（圖／壹壹喜喜提供）

《陽光女子合唱團》全台票房已破2.5億，還在持續熱映中，甚至有影城難得出現連續3場都客滿的佳績，片中主角鍾欣凌、孫淑媚等近來也成為podcast節目熱門來賓。孫淑媚扮演有大姐頭氣派的詐騙犯有模有樣，卻驚吐自己小時候違背家長的命令談戀愛，還因為對方大她11歲，不但被關禁閉，媽媽竟要她喝符水。孫淑媚與鍾欣凌一起上podcast節目《激罵揪某聊》，提到青春期，孫淑媚坦言自己當初有被爸媽認定是在叛逆期卻不自知，她國中就開始出專輯，家裡當然有管教的標準，而她某次和大她11歲的男性談戀愛，爸媽震驚到難以置信，一直覺得這在家裡是不可能的，當然有給予體罰，除了打以外，還把她關起來，媽媽後來給他一杯水，她看杯底怎麼黑黑的，搖晃之後才發現是化過的符。違背爸媽的意見就被逼要喝符水，現在聽來簡直不可思議。不過身為媽媽代表的鍾欣凌，聽了孫淑媚當時的男友大她11歲，直接倒抽一口氣，說道：「那要喝符水！」還強調：「真的，11歲餒。」很能感同身受，讓旁邊其它人都笑出來。而孫淑媚看到杯底的黑色殘渣，因此發現媽媽給她喝符水，鍾欣凌也提出聰明的解決之道：「這時候就要教媽媽，下次把它跟芝麻糊混在一起。」大家聽了直呼：「對耶。」鍾欣凌說道：「白開水，誰都看得出來好不好？」主持人下了結論：「所以欣凌姐的女兒，如果以後喝到芝麻糊就要小心了。」