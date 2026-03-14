伊朗及中東不平靜，美國國務院當地時間13日發出1000萬美元、折合新台幣約3.2億的懸賞公告，緝拿10名伊朗領導高層及軍頭，包括新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）、最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）。
根據《伊朗國際》（Iran International）新聞網站報導，美國國務院旗下的「正義獎賞計畫」（Rewards for Justice）祭出1000萬美元，徵集有關伊朗新任最高領袖穆吉塔巴、伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）高級人員的資訊。
名單上的其他人，還包括最高領袖的高級軍事顧問薩法維（Yahya Rahim Safavi）、伊朗內政部長莫梅尼（Eskandar Momeni）、情報安全部長哈提卜（Esmail Khatib）等。
公告中也提及另外4個職務，但沒有提供具體姓名，分別是：伊朗最高國防委員會秘書、最高領袖軍事辦公室主任、伊斯蘭革命衛隊總司令、伊朗最高領袖顧問。
美國國務院指控，這些被通緝人士有分於指揮伊朗伊斯蘭朗革命衞隊，而革命衞隊則在全球計劃、組織並執行恐怖主義活動，對許多針對美國人和美國設施的攻擊事件都負有責任。
資訊來源：「正義獎賞計畫」官網
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名單上的其他人，還包括最高領袖的高級軍事顧問薩法維（Yahya Rahim Safavi）、伊朗內政部長莫梅尼（Eskandar Momeni）、情報安全部長哈提卜（Esmail Khatib）等。
公告中也提及另外4個職務，但沒有提供具體姓名，分別是：伊朗最高國防委員會秘書、最高領袖軍事辦公室主任、伊斯蘭革命衛隊總司令、伊朗最高領袖顧問。
美國國務院指控，這些被通緝人士有分於指揮伊朗伊斯蘭朗革命衞隊，而革命衞隊則在全球計劃、組織並執行恐怖主義活動，對許多針對美國人和美國設施的攻擊事件都負有責任。
資訊來源：「正義獎賞計畫」官網
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