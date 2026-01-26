國片賣座奇蹟《陽光女子合唱團》票房持續發燒，完全沒停下腳步，剛過去的週六甚至寫下單日3500萬的驚人數字，媲美好萊塢巨片，也是台灣電影近10年來的最高紀錄，目前全台已賣破2.5億，超越導演林孝謙之前《比悲傷更悲傷的故事》2.4億。扮演人美心善養母的曾愷玹，則在社群網站上幽默提問：「聽說我的最新稱號是『國民媽咪』？」網友則回應稱她是「國民女神」。

《陽光女子合唱團》堪稱國片許久未出現的奇蹟，口碑效應直到上片兩週後才出現，賣座數字突飛猛進，甚至把《阿凡達：火與燼》打下冠軍王位，之後更一發不可收拾，光是最近一週內，就從全台近億到賣破2.5億，等於幾天之中就多了超過1.5億的票房。曾愷玹雖然戲分不多，角色卻很討好，造型又亮麗，成為網友熱烈討論焦點，媲美過去「最美J女郎」時的風光。

她在片中將陳意涵的女兒養大，細膩又溫柔的情感鋪陳，讓不少觀眾看完後意猶未盡，紛紛笑稱：「排隊求收養。」她也在親子場活動中難得現身，被讚是「漂亮國民媽咪」，昔日的豐功偉業開始被新生代的網友關注，堪稱近期的話題人物。

▲《陽光女子合唱團》導演林孝謙（左起）、陳蕾朵、羅晨恩、曾愷玹、張允曦（小8）、編劇呂安弦一起出席親子場活動。（圖／壹壹喜喜提供）
安心亞兩天連跑21場　透露苦練B-box心得

過去國片勤辦映後活動、安排演員們和觀眾面對面，是希望為票房再加把勁，《陽光女子合唱團》如此大狂賣，演員出席映後已經不純為拚票房，也是在享受人氣高漲、被觀眾愛戴的成就感。

工作滿檔的安心亞，在兩天內為《陽光女子合唱團》跑了21場，雖然馬不停蹄，看到滿滿的影迷，心情大為振奮。她透露為了片中的B-box 表演，那時幾乎只要醒著就在練習B-Box，努力成果都展現在大家眼前。她也終於能在映後活動中，和片子裡有點感情曖昧的帥律師蕭子墨合體表演B-box，又有公主抱的橋段，讓全場笑聲不斷。

▲安心亞（右）為《陽光女子合唱團》兩天跑了21場映後活動，還與片中有感情曖昧的蕭子墨再度同台。（圖／壹壹喜喜提供）
