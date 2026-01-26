我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小薰把曾是紅歌星，卻因為家庭生活的不幸而走上悲劇的媽媽演得讓人心疼。（圖／摘自何樂音樂 PQP MUSIC和洪佩瑜 Pei-Yu Hung YT）

▲小薰在《陽光女子合唱團》的紅歌星造型美麗又有氣質。（圖／摘自何樂音樂 PQP MUSIC和洪佩瑜 Pei-Yu Hung YT）

▲小薰（中）與《陽光女子合唱團》導演林孝謙（左）、邊劇呂安弦（右）在牢房主景合影留念。（圖／摘自小薰-黃瀞怡 FB）

《陽光女子合唱團》網羅不同世代的女星，宛如一場演技競賽。扮演玉英奶奶年輕時期的小薰，被網友稱讚：「沒有說什麼話，都是眼神戲，但眼神中透露出的是愛、傷心和恨。」有粉絲表示被她的演技嚇到，更有人稱她是片中自己覺得演出最好的一位，很欣賞她的表現。片中玉英本來是知名女歌手，為了家庭放下事業，卻因為生了智能障礙的兒子，飽受名醫丈夫的羞辱和毆打，最終決心要帶著兒子和丈夫一起離開人世，卻沒想到自己沒有死成，而進了監牢，卻讓大女兒終身留下陰影，這背後的故事都透過小薰沒什麼開口的演技來傳達給觀眾，確實分量不多卻難度很高。加上玉英的晚年是由旅日巨星翁倩玉來飾演，要能和大咖前輩的氣質、神態一致，小薰自己都曾表示「緊張幾乎成了日常」。在排練期間，她的目光總追隨著翁倩玉的舉手投足、眼神的流動，連細微的表情變化、語速節奏等都反覆記在心裡。等她回家之後，再一次又一次地揣摩，只希望在銀幕上能讓觀眾毫無違和走進故事，使角色自然延續，從目前回想看來，她做的苦功完全被認可。儘管去年12月31日上映時，《陽光女子合唱團》一開始雖然叫好、票房卻不夠突出，但上映兩週後突然在全台各地影城掀起購票熱潮，賣座數字迅速破億，又再一週內飆破2.5億，現在還在熱賣中，眾家女星的演技都受到好評，連只是短暫亮相的小薰都被注意到，真正做到每個人都發光。小薰還有一個優勢，因為大多數的主角們扮演的都是囚犯，衣著不可能光鮮亮麗，使得扮演紅歌星的她，造型特別美艷，網友大讚她氣質突出又超漂亮、會演戲，絕對是片子裡的一大亮點。