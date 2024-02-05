一片歌手演過《玫瑰瞳鈴眼》！53歲依然美麗　老公竟是天團偶像

葛萊美獎／麥莉希拉再摘大獎！奪年度唱片　自爆「忘記穿內褲」

▲麥莉希拉奪下葛萊美最大獎「年度唱片」，在台上幽默表示自己忘記穿內褲。（圖／美聯社／達志影像）
▲麥莉希拉奪下葛萊美最大獎「年度唱片」，在台上幽默表示自己忘記穿內褲。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳雨婕／綜合報導

第66屆葛萊美獎頒獎典禮（66th Annual Grammy Awards）於今（5）日早上9點（台灣時間）在加州洛杉磯舉行，已經奪下「Best Pop Solo Performance」（最佳流行歌手獎）的女歌手麥莉希拉（Miley Cyrus），稍早再度摘下大獎「年度唱片」（Record of the year）。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「年度唱片」由好萊塢巨星「梅姨」梅莉史翠普擔任頒獎人，麥莉希拉從好萊塢天后接過獎，難掩喜悅之情，在台上感謝團隊、家人，所有她愛的人們，最後不改不按牌理出牌的個性，反問道：「我還有忘記誰嗎？應該是沒有，喔有，我忘記我的內褲了！」說完立即下台，逗趣的話語引的全場大笑。

與麥莉希拉一起角逐該獎項的有泰勒絲（Taylor Swift）、Olivia Rodrigo、Jon Batiste、Victoria Monét、boygenius、怪奇比莉（Billie Eilish）、SZA。

▲麥莉希拉奪下最大獎「年度唱片」，從好萊塢天后梅莉史翠普手上接過獎。（圖／美聯社／達志影像）
▲▼麥莉希拉（上圖左、下圖）奪下最大獎「年度唱片」，從好萊塢天后梅莉史翠普（中）手上接過獎。（圖／美聯社／達志影像）
▲麥莉希拉奪下最大獎「年度唱片」，從好萊塢天后梅莉史翠普手上接過獎。（圖／美聯社／達志影像）
 

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

葛萊美獎／怪奇比莉《芭比》原聲帶奪年度歌曲！嚇到台上爆粗口

葛萊美獎／泰勒絲奪「最佳流行演唱專輯」！上台無預警拋重磅喜訊

葛萊美獎／饒舌歌手麥克瑞德奪3大獎！下一秒遭警方上銬帶離

葛萊美獎／麥莉希拉開胡！打敗泰勒絲　抱走「最佳流行歌手」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞