葛萊美獎／麥莉希拉再摘大獎！奪年度唱片 自爆「忘記穿內褲」
第66屆葛萊美獎頒獎典禮（66th Annual Grammy Awards）於今（5）日早上9點（台灣時間）在加州洛杉磯舉行，已經奪下「Best Pop Solo Performance」（最佳流行歌手獎）的女歌手麥莉希拉（Miley Cyrus），稍早再度摘下大獎「年度唱片」（Record of the year）。
記者吳雨婕／綜合報導
「年度唱片」由好萊塢巨星「梅姨」梅莉史翠普擔任頒獎人，麥莉希拉從好萊塢天后接過獎，難掩喜悅之情，在台上感謝團隊、家人，所有她愛的人們，最後不改不按牌理出牌的個性，反問道：「我還有忘記誰嗎？應該是沒有，喔有，我忘記我的內褲了！」說完立即下台，逗趣的話語引的全場大笑。
與麥莉希拉一起角逐該獎項的有泰勒絲（Taylor Swift）、Olivia Rodrigo、Jon Batiste、Victoria Monét、boygenius、怪奇比莉（Billie Eilish）、SZA。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道