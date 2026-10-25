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100元運動券發錢！雙北「運動不設限」10/31全台都能領

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新北市運動券優惠！全台都能免費領100元

體育局提醒，我的新北市APP實名驗證採人工審核，約需3～5個工作天，請提前申請，以免錯過活動時間。

打卡免費領100元三步驟

台北市運動券優惠！U幣轉換跨市運動票券

全民瘋運動，不只運動幣可領；台北市政府體育局表示，10月還有「100元運動券」發錢了！台北市政府攜手新北市政府推出「運動不設限，雙北跨界無限」跨市運動合作計畫，全台民眾都能領取，符合資格條件只要打卡3步驟、使用方法一覽。2026年10月1日起至10月31日。串聯台北市9間及新北市16間運動中心，共計25座合作場館。中山運動中心北投運動中心中正運動中心大同運動中心萬華運動中心文山運動中心內湖運動中心士林運動中心南港運動中心新莊國民運動中心三重國民運動中心板橋國民運動中心中和國民運動中心土城國民運動中心蘆洲國民運動中心淡水國民運動中心汐止國民運動中心永和國民運動中心樹林國民運動中心鶯歌國民運動中心三峽國民運動中心瑞芳國民運動中心五股國民運動中心泰山國民運動中心新店國民運動中心◾️不必設籍新北市，全台民眾皆可下載「我的新北市」APP。註冊會員後，完成新北幣錢包開通及進階會員實名驗證；再前往雙北25座合作運動中心任一場館完成指定打卡任務，即可領取100元運動優惠券。開啟手機「定位」功能建議同步開啟 Wi-Fi（無需連線）進入「我的新北市APP」首頁→「E宿打卡趣」→「115年新北幣 x U-Sport 運動不設限，雙北跨界無限」從雙北25座合作運動中心選定所在場館並完成打卡→回到活動頁面領取100元雙北運動中心優惠券（每人限領1張）提醒大家，每人限領1張，數量有限，發完為止。優惠券使用期限至10月31日，可依合作場館規定折抵指定運動設施費用，例如游泳池、健身房等，實際適用項目仍以活動公告為準。詳細活動資訊及合作場館名單，請關注「U-Sport臺北樂運動」Facebook粉絲專頁、「我的新北市」App活動公告及「新北運動聚點」Facebook粉絲專頁。◾️台北市民也能透過「U-Sport台北樂運動」平台，將帳戶內的U幣轉換成跨市運動票券。凡設籍台北市、已完成U-Sport會員註冊及市民身分驗證者，可在2026年10月1日至10月23日期間，使用100 U幣兌換等值100元的跨市運動票券。