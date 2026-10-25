薔琵颱風遠離，光復節連假進入最後2天，中央氣象署預報員張承傳今（25）日受訪表示，今、明（26）日天氣相對穩定，中南部以多雲到晴為主，高溫可達32度，不過花東及南部山區仍須留意較大雨勢。下週二（27日）、週六（31日）將有兩波東北季風接力，另外，第30號颱風「煙花」持續增強，氣象粉專預估今天有機會升級中颱，巔峰強度甚至上看強颱，但氣象署指出，煙花距離台灣約5000公里，5天內都不會直接影響台灣。
🟡連假最後2天好天氣回來了！中南部放晴、花東防大雨
張承傳表示，薔琵颱風遠離後，台灣天氣逐漸趨於穩定，不過今天水氣仍稍微偏多，東半部有局部短暫陣雨，其中花蓮、台東可能出現局部較大雨勢。氣溫方面，今天各地低溫約22至25度，白天北部及宜蘭氣溫稍微回升，北部及東半部高溫約27至30度，中南部高溫30至32度。
◾北部：今天上半天雲量偏多，偶有零星降雨，下午將逐漸轉為多雲天氣
◾中部：大致為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。
◾南部：山區午後也有機會出現較大雨勢。
🟡明天天氣：桃園、東半部防零星短暫雨
至於明（26）日天氣，張承傳指出，受到偏東北風影響，桃園以北仍可能出現零星短暫雨，東半部及恆春半島有局部短暫雨，新竹以南則以多雲到晴為主，午後中南部山區偶有零星陣雨。明天北部、東半部高溫約28至30度，中南部仍可達30至32度。
🟡下週變天！兩波東北季風接力，週二、週六北台灣轉涼有雨
連假結束後，天氣又將出現變化。張承傳表示，下週台灣將受到一波接一波東北季風影響，第一波預計週二（27日）增強，週三（28日）持續影響，北部及東北部天氣轉涼，桃園以北、東半部及恆春半島降雨機率增加，可能出現局部短暫雨。不過，中南部受到的影響相對較小，新竹以南仍以多雲到晴為主，午後中南部山區偶有零星陣雨。
到了週四（29日）、週五（30日），東北季風逐漸減弱，北部及東北部氣溫回升，降雨範圍縮小至基隆北海岸及東半部，各地大多恢復多雲到晴。但週六（31日）第二波東北季風再度增強，桃園以北及東北部降雨又會增多，北部、東北部氣溫也將再次下降。
張承傳強調，這兩波東北季風強度都不算特別強，整體氣溫變化不大，根據氣象署預報，10月27日至31日北部、宜蘭及花蓮高溫約24至29度，中南部仍可達30至32度，北部及宜蘭低溫約20至23度，主要影響仍是迎風面降雨增加。
🟡煙花颱風今恐升中颱！巔峰上看強颱
薔琵颱風才剛遠離，第30號輕度颱風「煙花」又持續增強。根據中央氣象署今（25）日上午8時最新觀測，煙花中心位於北緯11.6度、東經165.2度，以每小時13公里速度向北北西移動，中心氣壓980百帕，近中心最大風速每秒28公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺，七級風平均暴風半徑120公里，目前仍維持輕度颱風。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，煙花強度逐漸增強，預估今（25）日有機會達到中度颱風標準，巔峰強度甚至可能達到強烈颱風。
🟡煙花颱風會影響台灣嗎？
氣象粉專分析，綜合目前資料研判，煙花後期將沿著太平洋高壓邊緣移動，通過關島附近後逐漸轉向東北的機率最高，因此靠近台灣、日本的機率極低。張承傳採訪也表示，煙花目前距離台灣相當遙遠，約5000公里，即使5天後，預估仍位於距離台灣3000公里以外的海面，短期內不會直接影響台灣天氣。不過，颱風強度及移動路徑仍可能隨環境條件改變，後續發展還需持續觀察，民眾可透過中央氣象署官網掌握最新颱風動態。
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張承傳表示，薔琵颱風遠離後，台灣天氣逐漸趨於穩定，不過今天水氣仍稍微偏多，東半部有局部短暫陣雨，其中花蓮、台東可能出現局部較大雨勢。氣溫方面，今天各地低溫約22至25度，白天北部及宜蘭氣溫稍微回升，北部及東半部高溫約27至30度，中南部高溫30至32度。
◾北部：今天上半天雲量偏多，偶有零星降雨，下午將逐漸轉為多雲天氣
◾中部：大致為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。
◾南部：山區午後也有機會出現較大雨勢。
至於明（26）日天氣，張承傳指出，受到偏東北風影響，桃園以北仍可能出現零星短暫雨，東半部及恆春半島有局部短暫雨，新竹以南則以多雲到晴為主，午後中南部山區偶有零星陣雨。明天北部、東半部高溫約28至30度，中南部仍可達30至32度。
🟡下週變天！兩波東北季風接力，週二、週六北台灣轉涼有雨
連假結束後，天氣又將出現變化。張承傳表示，下週台灣將受到一波接一波東北季風影響，第一波預計週二（27日）增強，週三（28日）持續影響，北部及東北部天氣轉涼，桃園以北、東半部及恆春半島降雨機率增加，可能出現局部短暫雨。不過，中南部受到的影響相對較小，新竹以南仍以多雲到晴為主，午後中南部山區偶有零星陣雨。
到了週四（29日）、週五（30日），東北季風逐漸減弱，北部及東北部氣溫回升，降雨範圍縮小至基隆北海岸及東半部，各地大多恢復多雲到晴。但週六（31日）第二波東北季風再度增強，桃園以北及東北部降雨又會增多，北部、東北部氣溫也將再次下降。
張承傳強調，這兩波東北季風強度都不算特別強，整體氣溫變化不大，根據氣象署預報，10月27日至31日北部、宜蘭及花蓮高溫約24至29度，中南部仍可達30至32度，北部及宜蘭低溫約20至23度，主要影響仍是迎風面降雨增加。
薔琵颱風才剛遠離，第30號輕度颱風「煙花」又持續增強。根據中央氣象署今（25）日上午8時最新觀測，煙花中心位於北緯11.6度、東經165.2度，以每小時13公里速度向北北西移動，中心氣壓980百帕，近中心最大風速每秒28公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺，七級風平均暴風半徑120公里，目前仍維持輕度颱風。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，煙花強度逐漸增強，預估今（25）日有機會達到中度颱風標準，巔峰強度甚至可能達到強烈颱風。
🟡煙花颱風會影響台灣嗎？
氣象粉專分析，綜合目前資料研判，煙花後期將沿著太平洋高壓邊緣移動，通過關島附近後逐漸轉向東北的機率最高，因此靠近台灣、日本的機率極低。張承傳採訪也表示，煙花目前距離台灣相當遙遠，約5000公里，即使5天後，預估仍位於距離台灣3000公里以外的海面，短期內不會直接影響台灣天氣。不過，颱風強度及移動路徑仍可能隨環境條件改變，後續發展還需持續觀察，民眾可透過中央氣象署官網掌握最新颱風動態。