我是廣告 請繼續往下閱讀

小兒子捲入投毒案！張美阿嬤農場不忍了

▲宜蘭動物樂園「星夢森林劇場」，2023年曾遭同業以空拍機投毒，案件在近期正式被宜蘭地方檢察署提起公訴。（圖／星夢森林劇場）

▲張美阿嬤農場針對「空拍機投毒殺害動物案」發出聲明回應，更在留言區回應網友質疑。（圖／翻攝張美阿嬤農場-月森甯手作工坊臉書）

張美阿嬤農場聲明全文

宜蘭縣三星鄉「張美阿嬤農場」創始人之子王姓男子，因不滿員工跳槽至「星夢森林劇場」，竟指示其他員工利用空拍機，將摻有劇毒農藥的飼料空投至對手園區，導致園區內大量動物中毒死亡。案件近期遭檢方正式起訴後曝光於檯面。針對本次事件，被眾人點名的張美阿嬤農場發文澄清：「」更在留言區怒火難平直言：，並於同年6月12日、24日及25日凌晨，操控空拍機飛越前員工任職的「星夢森林劇場」上方進行投毒，造成侏儒山羊、梅花鹿與羊駝接連死亡。王男至今未與被害方達成和解，亦未展現悔意，因此檢方建請法院從重量刑。針對本次事件，張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）也發出聲明強調：「本農場於112年6月發現王姓男子之行為嚴重違背動物福利與經營理念後，已終止與王姓男子之一切合作；其後，該王姓男子另立名稱自行經營其他場域，相關行為與決策均屬其個人行為，與本農場之營運、管理及動物照護完全無關。」而針對有民眾在留言區喊話「張美阿嬤不要再幫他說話了好嗎！」張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）粉專也憤怒回應：「」，同時補充說明：「 並不是因為錢鬧的分家，