宜蘭縣三星鄉「張美阿嬤農場」創始人之子王姓男子，因不滿員工跳槽至「星夢森林劇場」，竟指示其他員工利用空拍機，將摻有劇毒農藥的飼料空投至對手園區，導致園區內大量動物中毒死亡。案件近期遭檢方正式起訴後曝光於檯面。針對本次事件，被眾人點名的張美阿嬤農場發文澄清：「2023年已終止與王姓男子一切合作，王姓男子另立名稱自行經營其他場域。」更在留言區怒火難平直言：「因為兒子是巨嬰，遇到事情就會回家討奶吃。」
小兒子捲入投毒案！張美阿嬤農場不忍了
宜蘭縣三星鄉知名動物農場「張美阿嬤農場」，其創始人之子王姓男子，於2023年5、6月間指示一名不知情員工，將苜蓿粒浸泡於含有劇毒農藥「托福松」的溶液中，再混入砂子曝曬乾燥製成毒餌，並於同年6月12日、24日及25日凌晨，操控空拍機飛越前員工任職的「星夢森林劇場」上方進行投毒，造成侏儒山羊、梅花鹿與羊駝接連死亡。王男至今未與被害方達成和解，亦未展現悔意，因此檢方建請法院從重量刑。
針對本次事件，張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）也發出聲明強調：「本農場於112年6月發現王姓男子之行為嚴重違背動物福利與經營理念後，已終止與王姓男子之一切合作；其後，該王姓男子另立名稱自行經營其他場域，相關行為與決策均屬其個人行為，與本農場之營運、管理及動物照護完全無關。」
而針對有民眾在留言區喊話「張美阿嬤不要再幫他說話了好嗎！」張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）粉專也憤怒回應：「因為兒子是巨嬰，遇到事情就會回家討奶吃」，同時補充說明：「 並不是因為錢鬧的分家，而是發現了他這種荒唐行徑而終止了合作關係。」
張美阿嬤農場聲明全文
近日媒體報導有關「空拍機投毒殺害動物案」涉及嚴重不當對待動物之事件，引發社會高度關注。為避免外界誤解，並維護本農場之聲譽與權益，特此鄭重聲明如下：
一、本農場從未涉及任何虐待、傷害或不當對待動物之行為。經查，該事件係前曾短暫參與本農場事務之王姓男子，其個人行為所造成之違反動物保護法之刑事案件。 本農場於112年6月發現王姓男子之行為嚴重違背動物福利與經營理念後，已終止與王姓男子之一切合作；其後，該王姓男子另立名稱自行經營其他場域，相關行為與決策均屬其個人行為，與本農場之營運、管理及動物照護完全無關。
二、本農場長期以動物福利與有機食農教育為核心價值，絕不容許任何傷害動物之行為。針對因本案產生之錯誤連結、不實影射造成本農場名譽受損之情事，本農場已進行蒐證並將依法主張權利，以維護多年來辛苦建立之友善動物農場名聲與社會信任。
懇請媒體與社會大眾，勿將該王姓男子之個人行為與張美阿嬤農場-月森甯手作工坊產生不當之連結，如後續仍有不實報導或言論，本農場將依法主張權利 。
特此聲明
張美阿嬤農場-月森甯手作工坊 2026.01.28
