金曲歌王伍思凱的31歲兒子伍靖（已改名伍諒），以星二代光環闖蕩樂壇，卻爆出誘毒騙砲以及襲警等黑歷史，但他的爭議不僅於此。2023年伍靖明知前女友因遭他家暴而聲請保護令，仍在27天內6度傳訊息辱罵前任低賤、爛命、臭Ｘ女、臭Ｘ子，甚至恐嚇「找黑道弄死你」，遭法院以違反保護令判處拘役40天，可易科罰金4萬元。伍靖曾對某任前女友有家庭暴力行為，法院在2022年9月核發保護令，不准伍靖對前女友實施身體或精神上的不法行為，也不可以騷擾。伍靖明知有保護令，仍在2023年4月10日到5月6日期間，以Facebook、Line、Instagram、What's APP等通訊軟體共6度傳送訊息，導致前女友心生畏懼，向警方報案。伍靖傳訊包括連珠炮式人身攻擊，例如「你這種爛命」、「你就是低賤」、「垃圾」、「臭Ｘ女」、「臭Ｘ子」，也有威脅式訊息，像是「他Ｘ的我會弄死你」、「你根本就欠砍嘛」、「看我怎麼毀了你」、「看我怎麼找真正的黑道弄死你」、「我還有很多仇等著慢慢跟你算」。從伍靖的訊息也可研判，他懷疑前女友另結新歡因而暴怒，辱罵「你死Ｘ麻」，並恐嚇「看我怎麼毀了你的感情」、「我會破壞你們的」、「讓他知道你有多賤」。台北地檢署認定伍靖涉犯《刑法》恐嚇罪及《家庭暴力防治法》的違反保護令罪，將6次傳訊息視為同一件犯罪行為，建請法院以違反保護令從重處斷。台北地院審理時，伍靖認罪，不過前女友完全不想原諒他。法官認為伍靖明知有保護令仍騷擾恐嚇前女友，顯見自我情緒管理能力及尊重他人法益的法治觀念薄弱，考量伍靖的犯罪手法、犯後態度、家庭生活及經濟條件，判決拘役40天定讞。