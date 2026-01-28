中央氣象署預報員曾昭誠表示，本週天氣狀況由濕冷轉乾，今（28）晚上到周四（29日）清晨環境轉乾，北台灣要注意10度左右的低溫，預計週五（30日）會回暖，但周六（31日）立即就又有下一波冷氣團報到，預計這波會影響到下周。
今天天氣：水氣減少，白天有機會見到陽光
預報員曾昭誠指出，今天白天開始，天氣會明顯轉乾。降雨狀況部分，因受到華南雲雨區對台灣雨量影響較大的時間，將持續至今天清晨為止，隨著水氣減少，新竹以南地區從今白天起將轉為多雲，是有機會見到陽光的天氣型態。
氣溫方面，因週三轉乾，隨後的週四清晨預計會有輻射冷卻效應，氣溫可能會較低，低溫在中部以北、宜蘭11至15度，空曠地區有可能會跌破10度，南部、花東14至17度，高溫則是北部、宜蘭17至23度，中部、台東22至25度、南部26至27度。
今天空氣品質：東北風挾帶微量境外污染物
今天受到東北季風影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響臺灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
明天天氣：輻射冷卻影響，各地早晚天氣偏涼
1月29日明天的天氣，東北季風減弱，白天起氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏涼，中南部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
氣溫方面，西半部、宜蘭及金門低溫約11~15度，花東及澎湖16~17度，馬祖10度，高溫預測在北部、宜蘭及澎湖、金門19~23度，中南部及臺東23~26度，馬祖15度
一周天氣：週五短暫放晴回暖
氣象署指出，週五（30日）環境轉乾、水氣變少，全台各地天氣以晴為主，只有在基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫雨；週六（31日）白天仍溫暖，下半天至晚間鋒面通過及東北季風再增強，北部及宜蘭天氣轉涼。六日低溫預測各地13~17度，高溫北部、東半部21~23度，中南部24~26度，澎湖、金門18~20度，馬祖15度。
資料來源：中央氣象署、環境部
我是廣告 請繼續往下閱讀
預報員曾昭誠指出，今天白天開始，天氣會明顯轉乾。降雨狀況部分，因受到華南雲雨區對台灣雨量影響較大的時間，將持續至今天清晨為止，隨著水氣減少，新竹以南地區從今白天起將轉為多雲，是有機會見到陽光的天氣型態。
氣溫方面，因週三轉乾，隨後的週四清晨預計會有輻射冷卻效應，氣溫可能會較低，低溫在中部以北、宜蘭11至15度，空曠地區有可能會跌破10度，南部、花東14至17度，高溫則是北部、宜蘭17至23度，中部、台東22至25度、南部26至27度。
今天空氣品質：東北風挾帶微量境外污染物
今天受到東北季風影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響臺灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
明天天氣：輻射冷卻影響，各地早晚天氣偏涼
1月29日明天的天氣，東北季風減弱，白天起氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏涼，中南部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
氣溫方面，西半部、宜蘭及金門低溫約11~15度，花東及澎湖16~17度，馬祖10度，高溫預測在北部、宜蘭及澎湖、金門19~23度，中南部及臺東23~26度，馬祖15度
一周天氣：週五短暫放晴回暖
氣象署指出，週五（30日）環境轉乾、水氣變少，全台各地天氣以晴為主，只有在基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫雨；週六（31日）白天仍溫暖，下半天至晚間鋒面通過及東北季風再增強，北部及宜蘭天氣轉涼。六日低溫預測各地13~17度，高溫北部、東半部21~23度，中南部24~26度，澎湖、金門18~20度，馬祖15度。
資料來源：中央氣象署、環境部