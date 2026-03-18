LINE台灣官方昨(17)日證實，全新「LINE Premium」付費會員制即將上線，每月165元提供進階通訊功能與專屬福利，待蘋果iOS系統審核過後即可上線，LINE台灣入口與內容事業群執行總經理張景雯表示「很快就來」，順利的話預計最快1至2週內會正式推出。但要再次強調「不是全面收費」，原本的基本功能如發訊息、語音通話都維持免費。
LINE Premium會員制其實就是付費解鎖被LINE限制的功能，像是相簿可上傳影片、進階備份、跨系統轉移等功能，在使用者付費的情況下，如果想要完整的LINE功能就只能付費訂閱會員制。LINE再三強調，不是全面收費，而是有需要更進階的功能的用戶可以選擇165元來使用更全面的LINE功能。官方也透露除了之前公布的5大新功能之外，台灣上線可能也會跟進日本加入全新的「無痕收回」。
LINE開始收費後，免費用戶有哪些影響？
LINE近期沒有太多新功能上線，但卻陸續限縮功能，雖然官方強調不是為了LINE Premium會員制進行準備，是為了兜攏資源，但免費用戶的權益確實多少有受到影響，整理近年重要消失的功能。
LINE Keep：雲端空間完全終止，照片、影片、檔案無法存取。
記事本上傳影片：2026/4/27停止新增影片到記事本，既有影片不可編輯但LINE社群不受影響。
訊息收回時間：原定 2025年12月下旬從24小時縮短至1小時，但後來又公告會暫緩，未來 LINE Premium上線後會加入無痕收回，免費用戶是否維持24小時，則尚未有答案。
LINE Premium是什麼？
LINE推出的付費會員訂閱制服務，在原有免費聊天功能外，提供進階通訊功能與專屬權益，同時串聯LINE購物、LINE禮物、LINE旅遊、LINE MUSIC等。
LINE Premium費用多少？
月費165元，首月提供免費試用，採訂閱制，可隨時取消
LINE Premium台灣預計何時上線？
預計2026年上半年，台灣為日本、泰國之後第3個導入市場
LINE Premium有哪些功能？
提供大容量備份約100GB、支援跨裝置轉移、多重個人檔案、相簿支援影片上傳、相簿可保存原始畫質、應用程式圖示自訂、聊天字型自訂，後續預計新增無痕收回訊息、訊息排程、訊息編輯等。
我是廣告 請繼續往下閱讀
LINE開始收費後，免費用戶有哪些影響？
LINE近期沒有太多新功能上線，但卻陸續限縮功能，雖然官方強調不是為了LINE Premium會員制進行準備，是為了兜攏資源，但免費用戶的權益確實多少有受到影響，整理近年重要消失的功能。
LINE Keep：雲端空間完全終止，照片、影片、檔案無法存取。
記事本上傳影片：2026/4/27停止新增影片到記事本，既有影片不可編輯但LINE社群不受影響。
訊息收回時間：原定 2025年12月下旬從24小時縮短至1小時，但後來又公告會暫緩，未來 LINE Premium上線後會加入無痕收回，免費用戶是否維持24小時，則尚未有答案。
LINE推出的付費會員訂閱制服務，在原有免費聊天功能外，提供進階通訊功能與專屬權益，同時串聯LINE購物、LINE禮物、LINE旅遊、LINE MUSIC等。
LINE Premium費用多少？
月費165元，首月提供免費試用，採訂閱制，可隨時取消
LINE Premium台灣預計何時上線？
預計2026年上半年，台灣為日本、泰國之後第3個導入市場
LINE Premium有哪些功能？
提供大容量備份約100GB、支援跨裝置轉移、多重個人檔案、相簿支援影片上傳、相簿可保存原始畫質、應用程式圖示自訂、聊天字型自訂，後續預計新增無痕收回訊息、訊息排程、訊息編輯等。