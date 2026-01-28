宜蘭冬山鄉的親子動物樂園「星夢森林劇場」，受到許多家庭客群旅客喜愛，曾於2023年發生園內動物集體中毒案件，園區內侏儒山羊、梅花鹿與羊駝突然陸續身亡。經報警後發現竟是同業不滿員工跳槽到「星夢森林劇場」，因此利用空拍機將劇毒農藥的飼料空投到園區。園區昨（27）日透過臉書粉專發出聲明，表示是「心碎且不可饒恕的悲劇」，且宜蘭地方檢察署已偵結並正式提起公訴。
位在宜蘭的親子動物樂園「星夢森林劇場」，離羅東市區僅約10分鐘車程，園區主打可愛Q版路線，不僅可以近距離餵食小動物，包括水豚、小鹿、熊貓羊、象龜、山羌等，受到許多家庭客群喜愛，還被網友稱作是「宜蘭最美動物樂園」。
遭投毒引動物身亡案件 宜蘭地方檢察署已偵結並正式提起公訴
「星夢森林劇場」公開發文表示，2023年夏天，星夢園區突然發生許多毛小孩中毒，即便全力急救依舊離世，「這對每一位把動物當成家人的星夢夥伴來說，是心碎且不可饒恕的悲劇。」案發當下報警並委請律師，經歷偵查，近日接獲通知，宜蘭地方檢察署已偵結並正式提起公訴。
「星夢森林劇場」也提到，身為動物照養產業的一員，我們始終深信，經營動物場域不僅是商業活動，更是一份對生命的承諾與責任。同業間的競爭應建立在動物照養及環境品質的提升，而非跨越道德與法律的紅線，更不應讓無辜的動物淪為競爭下的犧牲品。
園方也說，由衷希望，此次事件能喚起社會對「生命價值」的重視。案發後已與新光保全合作，全面升級園區的安保監控與照護措施。
最美動物園「星夢森林劇場」評價相當高 Google評論4.9高分
據了解，星夢森林劇場最初原本只是小型動物農場，2017年進行大規模擴建與整修，還增加不少互動設施，讓名氣大漲，後於2019年正式改名為星夢森林劇場，近年來積極透過社群媒體傳播，分享園區動物日常與互動瞬間，吸引大批親子遊客前往體驗。而「星夢森林劇場」在Google評論上分數極高，評價則數將近3萬則，擁有4.9顆星的高分。
被網友指控投毒 樹懶餐廳（萌寵農場）發聲明：投毒事件與餐廳毫無相關
此事件也在網路上發酵，社群平台Threads上也有網友直指投毒的業者疑似就是樹懶餐廳（萌寵農場），被指控後，業者也於臉書粉專「張美阿嬤農場」發聲明澄清，表示「有不當人士將風向故意波及到本餐廳」混淆，已造成餐廳很大困擾」，因此特做澄清，表示新聞報導中之投毒事件與餐廳毫無相關。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
資訊來源：星夢森林劇場、張美阿嬤農場
