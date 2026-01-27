美國饒舌天王肯爺（Kanye West，現改名Ye）近年爭議不斷，去年才因帶著幾乎全裸的妻子碧安卡亂入葛萊美獎紅毯引發軒然大波，種種怪異行徑讓外界看傻眼。他於1月26日在美國《華爾街日報》（The Wall Street Journal）刊登道歉文，為失序行為道歉，坦承自己因腦部損傷與嚴重躁鬱症導致長期脫離現實，並對過去失控的反猶太言論表達深刻悔意。
肯爺揭露失控原因！車禍大腦損傷＋第一型躁鬱症
在道歉信中，肯爺揭露了他失控行為背後的病理原因。他提到25年前的嚴重車禍，撞碎他的下顎，傷及右額葉，但腦部深層損傷直到2023年才被診斷出來，長期的醫療疏忽導致他罹患「第一型躁鬱症」。他表示，躁期發作時會產生防禦機制與否認心態，覺得自己無人能擋，實則已完全失去對現實的掌控，甚至在2025年初經歷了長達4個月的嚴重躁期，導致生活幾近毀滅。
針對過去引發眾怒的納粹言論及販售相關T恤的行為，肯爺解釋那是在身心破碎狀態下的錯誤判斷，他強調：「我不是納粹，也不是反猶太主義者，我愛猶太人。」並向被他傷害的人致歉，承諾承擔責任。
妻子鼓勵他尋求幫助 盼望找到回家的路
談及如何走出谷底，他表示幾個月前跌落人生低谷時，是妻子鼓勵他終於去尋求幫助，有趣的是，他竟表示自己在網路論壇閱讀病友故事找到了慰藉，意識到自己並不孤單。目前他已透過藥物、治療與健康生活找回清晰思緒，謙卑請求大眾給予耐心，讓他能找到回家的路。
【公開信全文翻譯】
致那些被我傷害的人：
二十五年前，我遭遇了一場車禍，那場事故撞碎了我的下顎，並導致我右腦額葉受傷。在當時，焦點都放在可見的損傷上：骨折、腫脹以及立即性的身體創傷。但我頭骨內更深層的傷害，卻被忽視了。
當時沒有進行全面的掃描，神經學檢查也很有限，從未有人提出額葉受傷的可能性。直到2023年，這個問題才被正確診斷出來。那次的醫療疏忽嚴重損害了我的心理健康，並導致我最終被診斷出患有第一型雙相情緒障礙症（Bipolar Type-1，俗稱躁鬱症）。
躁鬱症自帶一套防禦機制，那就是「否認」。當你處於躁期（Manic）時，你不覺得自己病了，你會覺得是其他人在大驚小怪。你覺得自己看世界比以往任何時候都還要清晰，但事實上，你正完全失去對現實的掌控。
一旦人們給你貼上「瘋子」的標籤，你會覺得自己彷彿再也無法對世界做出任何有意義的貢獻。人們很容易拿這件事開玩笑或一笑置之，但事實上，這是一種非常嚴重、令人衰弱，甚至會致人於死的疾病。根據世界衛生組織（WHO）和劍橋大學的資料，躁鬱症患者的平均預期壽命會縮短 10 到 15 年，全因死亡率更是普通人的 2 到 3 倍。這與嚴重心臟病、第一型糖尿病、HIV 和癌症相當，這些疾病若不治療，都是致命的。
這種疾病最可怕的地方在於它的說服力，它會告訴你：你不需要幫助。它讓你盲目，卻又讓你確信自己擁有洞見。你感到強大、確定、無人能擋。
我與現實脫節了。我越是忽視這個問題，情況就越糟糕。我說了、也做了讓我深感後悔的事。我對那些我最愛的人，態度卻是最惡劣的。你們忍受了恐懼、困惑、羞辱，以及試圖與一個有時令人感到陌生的人相處所帶來的疲憊。回首過去，我脫離了真實的自我。
在那種支離破碎的狀態下，我被我所能找到最具毀滅性的納粹標誌所吸引，甚至販售印有它的 T 恤。患有第一型躁鬱症最困難的面向之一，就是那些「斷片」的時，許多時刻我至今仍無法回想起來，這導致了錯誤的判斷和魯莽的行為，常常感覺像是靈魂出竅般的失控。我對我在那種狀態下的行為感到後悔並深感羞愧，我也承諾會承擔責任、接受治療並做出有意義的改變。但這並不能成為我所作所為的藉口。我不是納粹，也不是反猶太主義者。我愛猶太人。
致黑人社群，你們陪伴我度過了所有的高潮與低谷，以及最黑暗的時期。黑人社群無疑是我身分認同的基石。我很抱歉讓你們失望了。我愛我們同胞。
2025 年初，我陷入了長達四個月的躁期，伴隨著精神錯亂、偏執和毀滅我生活的衝動行為。隨著情況變得越來越無法維持，我有時甚至不想活下去了。
患有躁鬱症是一種顯著的持續性心理疾病狀態。當你躁期發作時，你在那當下是生病的；當你不在發作期時，你是完全「正常」的。而這正是疾病所造成的殘局衝擊最大的時候。幾個月前當我跌落人生谷底時，我的妻子鼓勵我終於去尋求幫助。
我在 Reddit 論壇上找到了慰藉，這是我意想不到的地方。不同的人在上面講述著性質相似的躁期或鬱期經歷。讀了他們的故事，我意識到我並不孤單。不是只有我一個人儘管每天吃藥，卻還是一年一度毀掉自己的生活，還被所謂世界上最好的醫生告知我不是躁鬱症，只是出現「自閉症的症狀」。
身為社群領袖，我的話語具有全球性的衝擊與影響力。在我的躁期中，我完全忘記了這一點。
當我透過有效的藥物治療、心理治療、運動和純淨的生活方式找到新的基準點和重心時，我獲得了新發現且亟需的清晰感。我正將我的精力投入到積極、有意義的藝術中：音樂、服裝、設計和其他幫助世界的新點子。
我不是在祈求同情或免費的通行證，儘管我渴望贏得你們的原諒。我今天寫這封信，只是請求你們的耐心與理解，當我正在尋找回家的路。
愛你們的，
Ye
資料來源：Pop Base
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
