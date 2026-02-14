我是廣告 請繼續往下閱讀

▲史上最偉大的控球後衛之一、「CP3」 保羅（Chris Paul），於今（14）日正式宣布結束其長達21年的職業籃球生涯。（圖／美聯社／達志影像）

▲保羅在退役聲明中感性寫道：「就是現在！在21年之後，我要離開籃球場了。」。（圖／美聯社／達志影像）

▲「CP3」 保羅（Chris Paul）於今（14）日正式宣布結束其長達21年的職業籃球生涯。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）

NBA美國職籃（National Basketball Association）史上最偉大的控球後衛之一、「CP3」保羅（Chris Paul），今（14）日正式透過Instagram個人社群帳號宣布退役，為其長達21年的職業籃球生涯畫下句點。這位現年40歲的準名人堂球星，在2026年球季曾為洛杉磯快艇隊出賽16場，隨後被交易至多倫多暴龍隊並遭到釋出，最終決定正式卸下球員戰袍。這位超級球星生涯共賺進4億96萬7923美元（約125億新台幣），據統計目前資產為1.6億美元（約52億新台幣）。根據最新統計數據，保羅在NBA效力21年間，僅球場上的薪資總收入就高達4億96萬7923美元。除了豐厚的合約報酬，其場外的商業影響力同樣顯著。透過與Jordan Brand、Nike以及State Farm等知名品牌簽訂長期代言合約，大幅提升其場外經濟收益。其中，他長期主演的State Farm「克里夫·保羅」（Cliff Paul）系列廣告，已成為NBA史上最具指標性的商業合作案之一。截至2026年為止，保羅的個人淨資產估計約為1.6億美元。他在2021年單一年度的收入就曾寫下4135萬8814美元的驚人紀錄。保羅於2005年選秀以首輪第4順位進入聯盟，生涯先後效力於紐奧良黃蜂、洛杉磯快艇、休士頓火箭、俄克拉荷馬雷霆、鳳凰城太陽、金州勇士及聖安東尼奧馬刺。其職業生涯傳奇紀錄如下：保羅生涯累積的助攻總數與抄截總數，目前均高居NBA歷史排行榜第2位。生涯12次入選全明星賽、11次年度最佳陣容，並被公認為史上排名前5的最佳控球後衛。保羅與詹姆斯（LeBron James）是聯盟史上唯二達成「20000分、10000助攻」壯舉的傳奇球員。保羅在退役聲明中感性寫道：「就是現在！在21年之後，我要離開籃球場了。」回顧其生涯，最令球迷難忘的是在快艇隊時期，與葛瑞芬（Blake Griffin）及喬丹（DeAndre Jordan）共同打造的「空接之城」（Lob City）輝煌時代。此外，2011年原本預計將他送往湖人隊，卻遭到聯盟以「籃球原因」否決的交易案，至今仍是籃球史上最具爭議與話題性的轉折點。Q：克里斯·保羅幾歲？A：克里斯·保羅現年40歲。Q：克里斯·保羅在哪裡出生？A：他出生於北卡羅萊納州溫斯頓-賽倫。Q：克里斯·保羅的生日是什麼時候？A：他出生於1985年5月6日。Q：克里斯·保羅的身高是多少？A：他的身高為6呎0吋(183公分)。Q：克里斯·保羅的體重是多少？A：他的體重為175磅(79公斤)。Q：克里斯·保羅是什麼時候被選中的？A：他在2005年NBA選秀中，由紐奧良黃蜂隊以首輪第4順位選中。Q：克里斯·保羅在場上打什麼位置？A：控球後衛。Q：克里斯·保羅的淨資產是多少？A：他在職業籃球生涯中至少賺進了400,967,923美元。Q：克里斯·保羅一年賺多少錢？A：他在2021年時曾賺進41,358,814美元。Q：克里斯·保羅的場均數據是多少？A：克里斯·保羅場均貢獻2.9分、1.8籃板及3.3助攻。Q：克里斯·保羅擁有幾枚冠軍戒指？A：他獲得過0座總冠軍。Q：克里斯·保羅的Instagram帳號是什麼？A：他的Instagram帳號為cp3。Q：克里斯·保羅曾就讀過哪些學校？A：他曾就讀北卡羅萊納州克萊蒙斯的西福賽斯高中以及威克森林大學。Q：克里斯·保羅的綽號有哪些？A：CP3、控球之神(The Point God)