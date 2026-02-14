我是廣告 請繼續往下閱讀

▲根據最新統計，在保羅宣布退役後，2005年之前進聯盟的球員目前僅剩洛杉磯湖人隊的詹姆斯（LeBron James）一人在陣。（圖／美聯社／達志影像）

▲2009年梯隊尚未退役的球員之中有勇士隊靈魂人物柯瑞（Stephen Curry）。（圖／美聯社／達志影像）

▲「CP3」 保羅（Chris Paul）於今（14）日正式宣布結束其長達21年的職業籃球生涯。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）

選秀年份 球員名稱 2026年效力球隊 2003 詹姆斯（LeBron James） 湖人（LAL） 2006 羅瑞（Kyle Lowry） 76人（PHI） 2007 杜蘭特（Kevin Durant） 火箭（HOU） 2007 艾爾·霍福德（Al Horford） 勇士（GSW） 2007 康利（Mike Conley） 灰狼（MIN） 2007 傑夫·格林（Jeff Green） 火箭（HOU） 2008 衛斯特布魯克（Russell Westbrook） 國王（SAC） 2008 布魯克·羅培茲（Brook Lopez） 快艇（LAC） 2008 凱文·洛夫（Kevin Love） 爵士（UTA） 2008 巴頓（Nicolas Batum） 快艇（LAC） 2008 艾瑞克·高登（Eric Gordon） 76人（PHI） 2008 德安德魯·喬丹（DeAndre Jordan） 鵜鶘（NOP） 2009 柯瑞（Stephen Curry） 勇士（GSW） 2009 哈登（James Harden） 騎士（CLE） 2009 德羅展（DeMar DeRozan） 國王（SAC） 2009 哈勒戴（Jrue Holiday） 拓荒者（POR） 2010 保羅·喬治（Paul George） 76人（PHI）

NBA美國職籃（National Basketball Association）傳奇控球後衛「CP3」保羅（Chris Paul）今（14）日正式宣布退役，為其輝煌的21年職業生涯畫下句點。隨著保羅的離去，2005年選秀梯隊正式從聯盟中清空，目前NBA賽場上僅剩17位是在2010年以前選秀進入聯盟的資深老將。這份名單不僅是體壇長青樹的象徵，更見證了一個時代的逐漸謝幕。根據最新統計，在保羅宣布退役後，2005年之前進聯盟的球員目前僅剩洛杉磯湖人隊的詹姆斯（LeBron James）一人在陣。現年41歲的詹姆斯已進入其史無前例的第23個賽季，且日前剛以41歲又44天之齡寫下NBA史上最老「大三元」紀錄，其競技狀態依然維持在巔峰水平，是目前聯盟年資最深的現役球員。除了詹姆斯之外，這份「2010前選秀」的現役清單中，2007年至2009年出產的球星仍占據重要地位：包括休士頓火箭隊的杜蘭特（Kevin Durant）與傑夫·格林（Jeff Green）、明尼蘇達灰狼隊的康利（Mike Conley），以及目前效力金州勇士隊的艾爾·霍福德（Al Horford）。2008年梯隊以威斯特布魯克（Russell Westbrook）、巴頓（Nicolas Batum）、布魯克·羅培茲（Brook Lopez）、凱文·洛夫（Kevin Love）、德安德魯·喬丹（DeAndre Jordan）與艾瑞克·高登（Eric Gordon）為代表。2009年梯隊則有勇士隊靈魂人物柯瑞（Stephen Curry）、騎士隊的哈登（James Harden）、沙加緬度國王隊的德羅展（DeMar DeRozan），以及效力於拓荒者的哈勒戴（Jrue Holiday）。值得注意的是，這份17人名單中，2006年選秀梯隊也僅剩費城76人隊的羅瑞（Kyle Lowry）一人支撐。2010年選秀梯次則只有目前效力於費城76人的喬治（Paul George）。保羅在21年的職業生涯中，場均貢獻16.8分、9.2助攻及4.4籃板。他與詹姆斯是聯盟史上唯二達成「20000分、10000助攻」里程碑的傳奇球員。雖然保羅在第21個賽季中數據下滑，場均僅2.9分、3.3助攻，但他對球場空間的掌控與防守意識，仍被公認為史上排名前5的純控球後衛。隨著這群老將逐漸老去，象徵著NBA正快速邁向由新生代主宰的新紀元。