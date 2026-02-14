NBA美國職籃（National Basketball Association）傳奇控球後衛「CP3」保羅（Chris Paul）今（14）日正式宣布退役，為其輝煌的21年職業生涯畫下句點。隨著保羅的離去，2005年選秀梯隊正式從聯盟中清空，目前NBA賽場上僅剩17位是在2010年以前選秀進入聯盟的資深老將。這份名單不僅是體壇長青樹的象徵，更見證了一個時代的逐漸謝幕。
📍保羅退休新聞稿：NBA／保羅宣布退役！結束21年職業生涯 「控球之神」傳奇落幕
詹姆斯續寫最長年資紀錄 2003梯僅存碩果
根據最新統計，在保羅宣布退役後，2005年之前進聯盟的球員目前僅剩洛杉磯湖人隊的詹姆斯（LeBron James）一人在陣。現年41歲的詹姆斯已進入其史無前例的第23個賽季，且日前剛以41歲又44天之齡寫下NBA史上最老「大三元」紀錄，其競技狀態依然維持在巔峰水平，是目前聯盟年資最深的現役球員。
黃金老將名單盤點：杜蘭特、柯瑞、哈登領銜
除了詹姆斯之外，這份「2010前選秀」的現役清單中，2007年至2009年出產的球星仍占據重要地位：包括休士頓火箭隊的杜蘭特（Kevin Durant）與傑夫·格林（Jeff Green）、明尼蘇達灰狼隊的康利（Mike Conley），以及目前效力金州勇士隊的艾爾·霍福德（Al Horford）。
2008年梯隊以威斯特布魯克（Russell Westbrook）、巴頓（Nicolas Batum）、布魯克·羅培茲（Brook Lopez）、凱文·洛夫（Kevin Love）、德安德魯·喬丹（DeAndre Jordan）與艾瑞克·高登（Eric Gordon）為代表。
2009年梯隊則有勇士隊靈魂人物柯瑞（Stephen Curry）、騎士隊的哈登（James Harden）、沙加緬度國王隊的德羅展（DeMar DeRozan），以及效力於拓荒者的哈勒戴（Jrue Holiday）。
值得注意的是，這份17人名單中，2006年選秀梯隊也僅剩費城76人隊的羅瑞（Kyle Lowry）一人支撐。2010年選秀梯次則只有目前效力於費城76人的喬治（Paul George）。
保羅21年輝煌數據 NBA「控球之神」精彩謝幕
保羅在21年的職業生涯中，場均貢獻16.8分、9.2助攻及4.4籃板。他與詹姆斯是聯盟史上唯二達成「20000分、10000助攻」里程碑的傳奇球員。雖然保羅在第21個賽季中數據下滑，場均僅2.9分、3.3助攻，但他對球場空間的掌控與防守意識，仍被公認為史上排名前5的純控球後衛。
隨著這群老將逐漸老去，象徵著NBA正快速邁向由新生代主宰的新紀元。
消息來源：NBA
我是廣告 請繼續往下閱讀
詹姆斯續寫最長年資紀錄 2003梯僅存碩果
根據最新統計，在保羅宣布退役後，2005年之前進聯盟的球員目前僅剩洛杉磯湖人隊的詹姆斯（LeBron James）一人在陣。現年41歲的詹姆斯已進入其史無前例的第23個賽季，且日前剛以41歲又44天之齡寫下NBA史上最老「大三元」紀錄，其競技狀態依然維持在巔峰水平，是目前聯盟年資最深的現役球員。
除了詹姆斯之外，這份「2010前選秀」的現役清單中，2007年至2009年出產的球星仍占據重要地位：包括休士頓火箭隊的杜蘭特（Kevin Durant）與傑夫·格林（Jeff Green）、明尼蘇達灰狼隊的康利（Mike Conley），以及目前效力金州勇士隊的艾爾·霍福德（Al Horford）。
2008年梯隊以威斯特布魯克（Russell Westbrook）、巴頓（Nicolas Batum）、布魯克·羅培茲（Brook Lopez）、凱文·洛夫（Kevin Love）、德安德魯·喬丹（DeAndre Jordan）與艾瑞克·高登（Eric Gordon）為代表。
值得注意的是，這份17人名單中，2006年選秀梯隊也僅剩費城76人隊的羅瑞（Kyle Lowry）一人支撐。2010年選秀梯次則只有目前效力於費城76人的喬治（Paul George）。
保羅21年輝煌數據 NBA「控球之神」精彩謝幕
保羅在21年的職業生涯中，場均貢獻16.8分、9.2助攻及4.4籃板。他與詹姆斯是聯盟史上唯二達成「20000分、10000助攻」里程碑的傳奇球員。雖然保羅在第21個賽季中數據下滑，場均僅2.9分、3.3助攻，但他對球場空間的掌控與防守意識，仍被公認為史上排名前5的純控球後衛。
隨著這群老將逐漸老去，象徵著NBA正快速邁向由新生代主宰的新紀元。
|選秀年份
|球員名稱
|2026年效力球隊
|2003
|詹姆斯（LeBron James）
|湖人（LAL）
|2006
|羅瑞（Kyle Lowry）
|76人（PHI）
|2007
|杜蘭特（Kevin Durant）
|火箭（HOU）
|2007
|艾爾·霍福德（Al Horford）
|勇士（GSW）
|2007
|康利（Mike Conley）
|灰狼（MIN）
|2007
|傑夫·格林（Jeff Green）
|火箭（HOU）
|2008
|衛斯特布魯克（Russell Westbrook）
|國王（SAC）
|2008
|布魯克·羅培茲（Brook Lopez）
|快艇（LAC）
|2008
|凱文·洛夫（Kevin Love）
|爵士（UTA）
|2008
|巴頓（Nicolas Batum）
|快艇（LAC）
|2008
|艾瑞克·高登（Eric Gordon）
|76人（PHI）
|2008
|德安德魯·喬丹（DeAndre Jordan）
|鵜鶘（NOP）
|2009
|柯瑞（Stephen Curry）
|勇士（GSW）
|2009
|哈登（James Harden）
|騎士（CLE）
|2009
|德羅展（DeMar DeRozan）
|國王（SAC）
|2009
|哈勒戴（Jrue Holiday）
|拓荒者（POR）
|2010
|保羅·喬治（Paul George）
|76人（PHI）