隨著金州勇士對「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的追求熱度逐漸退燒，這支灣區豪門顯然已將目光轉向另一個頂級目標。根據ESPN勇士隨隊記者Anthony Slater的最新爆料，勇士隊補強的「B計畫」正是目前效力於洛杉磯快艇隊的明星前鋒雷納德（Kawhi Leonard），快艇隊在交易截止日的動向可看出球隊策略已有所改變，雷納德是否還符合球隊未來計畫值得關注。但這位明星側翼在明星賽的表現，以證明自己還有能力作為爭冠球隊的主力。
攻防一體王牌 雷納德數據重回巔峰
儘管雷納德曾因「負載管理」（Load Management）引發爭議，但本賽季他在賽場上的表現依然具備絕對宰制力。目前雷納德正處於3年1.53億美元合約的第2年，本季場均可貢獻279 分、6.4籃板及3.7助攻，並以場均2.1次抄截傲視全聯盟。
ESPN記者Anthony Slater在播客節目中直言：「雷納德是勇士隊非常明顯的候選人。雖然勇士一直想追逐阿德托昆博，但他們同樣迫切需要一名具備頂級得分與防守能力的強力側翼，雷納德完全符合這個條件。」
交易障礙重重 快艇和雷納德場外協議迷霧重重
雖然勇士隊擁有充足的選秀權與薪資匹配籌碼，但想從快艇手中「撬走」雷納德並非易事。根據最新內幕指出，快艇對於送走雷納德顯得極度遲疑，其原因可能涉及籃球場外的複雜因素。NBA官方目前正針對雷納德與快艇球團間一筆涉及環境科技公司「Aspiration」、價值2800萬美元的私下協議進行調查，該協議被懷疑是用來規避聯盟薪資上限規則。
此外，快艇老闆鮑默（Steve Ballmer）對雷納德情有獨鍾。一位匿名聯盟總管透露：「你可以說鮑默單純就是不希望交易雷納德，在快艇內部，這種意志往往來自最高層，這會直接封殺任何交易的可能性。」
勇士蓄勢待發 靜待休賽季轉機
儘管快艇在季中交易截止日前拒絕了所有關於雷納德的詢價，但隨著雷納德在賽季結束後的動向仍存在不確定性，勇士隊顯然已做好準備。對於正處於奪冠窗口期的勇士而言，若能引進雷納德與庫里（Stephen Curry）聯手，無疑將再次震撼西區版圖。
科懷·雷納德是誰？
科懷·雷納德是當今NBA最頂尖的「攻防一體」超級巨星之一，目前效力於洛杉磯快艇隊。現年34歲的他曾兩度率領不同球隊奪得NBA總冠軍並雙雙榮膺總決賽MVP，在賽場上以極致的防守能力與大心臟的單打得分著稱。在2026年賽季中，雷納德依舊展現頂級影響力，場均砍下27.9分並以2.1次抄截領跑全聯盟；儘管其職業生涯多次受到傷病困擾，並曾帶起聯盟「負載管理」的輪休討論，但他依然被視為能在關鍵賽事中憑藉一己之力改變戰局的決定性王牌。
消息來源：Heavy Sports
