關於「老大」科比（Kobe Bryant）與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）誰是近代最強球星的討論，總能引發球迷關注，曾與兩人於季後賽交手的鳳凰城太陽、紐約尼克明星中鋒史陶德邁爾（Amar'e Stoudemire），於2021年被問到，Kobe、詹皇誰更難防守時，史陶德邁爾分析兩人進攻特點，強調Kobe絕對比較難以阻擋，「他的進攻...幾乎沒有弱點。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
史陶德邁爾太陽、尼克時期　季後賽曾與Kobe、詹皇對位

史陶德邁爾巔峰時期在鳳凰城太陽時期，與傳奇控衛奈許（Steve Nash）組成雙人搭檔，於西區季後賽兩度擊敗Kobe率隊的洛杉磯湖人，也曾在尼克隊於季後賽對位克里夫蘭騎士時期的「詹皇」詹姆斯。

史陶德邁爾分析兩人進攻特點：Kobe進攻沒弱點

談到兩人誰更難被守住，史陶德邁爾分析兩人進攻特色，直言這很難做出選擇，「對於詹姆斯，我們會說，好吧就讓他投籃，換防時我們就退後，讓他投籃，有時候他還是贏了，但也可能手感不好。所以你可以退後防守詹姆斯。」

「但Kobe不一樣。」史陶德邁爾直言這位超級後衛幾乎沒有弱點，「你根本不敢放他投籃，你不能逼他往左邊切入，因為他一樣可以做出那些動作擊敗你，面對他，你其實無法制定有效的比賽計劃來限制他，一切只能端看他當天手感。」


NBA相關報導：

🔥NBA／雷納德12分鐘爆砍31分！自認是最強球星：當我上場打球時...

🔥NBA明星賽／雷納德燃盡一切！蟻人率美國星星隊47：21條紋隊奪冠

🔥NBA／字母哥否認賣我傳言！怒噴外界過度解讀：我始終保持忠誠！

相關新聞

NBA／詹姆斯認了「湖人奪冠看運氣」　說出大實話：防守爛傷病多

NBA／雷納德12分鐘爆砍31分！自認是最強球星：當我上場打球時...

NBA／文班亞馬2戰爆砍33分！世界隊「五絕」只靠他　預約未來門面

NBA／字母哥否認賣我傳言！怒噴外界過度解讀：我始終保持忠誠！