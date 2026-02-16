我是廣告 請繼續往下閱讀

關於「老大」科比（Kobe Bryant）與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）誰是近代最強球星的討論，總能引發球迷關注，曾與兩人於季後賽交手的鳳凰城太陽、紐約尼克明星中鋒史陶德邁爾（Amar'e Stoudemire），於2021年被問到，Kobe、詹皇誰更難防守時，史陶德邁爾分析兩人進攻特點，強調Kobe絕對比較難以阻擋，「他的進攻...幾乎沒有弱點。」史陶德邁爾巔峰時期在鳳凰城太陽時期，與傳奇控衛奈許（Steve Nash）組成雙人搭檔，於西區季後賽兩度擊敗Kobe率隊的洛杉磯湖人，也曾在尼克隊於季後賽對位克里夫蘭騎士時期的「詹皇」詹姆斯。談到兩人誰更難被守住，史陶德邁爾分析兩人進攻特色，直言這很難做出選擇，「對於詹姆斯，我們會說，好吧就讓他投籃，換防時我們就退後，讓他投籃，有時候他還是贏了，但也可能手感不好。所以你可以退後防守詹姆斯。」「但Kobe不一樣。」史陶德邁爾直言這位超級後衛幾乎沒有弱點，「你根本不敢放他投籃，你不能逼他往左邊切入，因為他一樣可以做出那些動作擊敗你，面對他，你其實無法制定有效的比賽計劃來限制他，一切只能端看他當天手感。」