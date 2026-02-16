我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA明星賽媒體日採訪上，密爾瓦基公鹿頭號戰將「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）談到交易截止日前，各界盛傳關於他的「賣我」交易流言，字母哥強調自己對密爾瓦基這座城市始終充滿忠誠、熱愛，「外界那些傳聞，都被過度誇大了，我身為球員始終對教練和球迷保持著忠誠。」「字母哥」阿德托昆博近日持續因傷缺席，稍早他談論到那些圍繞著自己的交易，否認「賣我」傳言，「任何時候我談論密爾瓦基時，我都是說著有多熱愛這座城市。」阿德托昆博感性地說，「我感覺有時候這些話被曲解了，人們根本不聽我在說什麼。」字母哥強調，不論是媒體、諸多社交帳號，都在討論關於他即將離開公鹿，「但我從今年年初開始就一直傳遞同樣的訊息，對吧？所以，再次聲明，我認為事情被過度誇大了。」字母哥認為，他愛著、也尊敬著身邊的人，很不喜歡陷入交易留言，「也就是我的隊友、家人、摯友、管理階層、總經理和教練們，我們都在同一陣線上。」談到傷病狀況，字母哥自認已經100%恢復了，「就像當你帶著傷勢回來，經歷復原過程時，你必須完成每一個復原指標，是這樣對吧？我現在得打明星賽，其他球員則在度假，所以我很難做到這一點，一旦我完成所有這些復健過程，我就準備好上場了。」