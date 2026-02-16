我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA明星賽今（16）日開打，首度將24位入選球星分為3隊展開大混戰，其中隸屬美國條紋隊的地主球星、洛杉磯快艇一哥雷納德（Kawhi Leonard）面對世界隊時，上場12分鐘就爆砍31分，上演神蹟個人秀，賽後記者會上，當被問到最強球星討論時，雷納德果斷將票投給自己，「我認為自己上場打球的時候，就是最出色的球員之一。」雷納德本次原本沒有入選明星賽，是因為有球員傷退才替補入選，首戰面對美國星星隊，登場10分鐘攻下5分，球隊決勝時期上演逆轉，先取1勝，第2戰面隊奪冠呼聲最高的世界隊，雷納德開局就連飆3顆外線，連拿11分率隊領先。比賽時間終了前3.5秒，雷納德又飆進三分球幫助美國條紋隊超前，雷納德此役打滿12分鐘、13投11中，包含6顆三分攻下31分，另有3籃板、2抄截，帶領美國條紋隊48：45淘汰世界隊。總計3場場均13分，成為眾星雲集的美國條紋隊隊內得分王。賽後訪談中，有記者向雷納德問起此時此刻，是否認為自己就是全聯盟最棒球員的話題。「每個人都有自己的看法。對我來說這每天、每週都會有變化……但是，我認為當自己上場打球時，我就是最出色的球員之一。」