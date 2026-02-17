我是廣告 請繼續往下閱讀

▲禹洙漢（如圖）現為樂天桃猿啦啦隊女神，甜美外型美得搶眼。（圖／樂天桃猿提供）

NO·11 權喜原｜味全龍 IG

@hee._.tty

17萬

▲權喜原（如圖）被譽為「怪物新人」，真性情擊中球迷心房。（圖／味全龍提供）

▲金娜妍（如圖）集可愛、開朗與古靈精怪於一身，舉動十分圈粉。（圖／讀者提供）

▲金渡兒（如圖）2018年開啟啦啦隊生涯，現於中信兄弟應援。（圖／翻攝自金渡兒 IG ＠doa_1224）

▲南珉貞（如圖）話題不斷，學習台語、練唱歌曲，認真投入台灣文化。（圖／記者葉政勳攝影）

▲趙娟週（如圖）被網友戲稱為「幸運女神的反指標。」（圖／翻攝自趙娟週IG）

▲邊荷律（如圖）頻被捕捉到在場邊「偷吃」的可愛畫面，被粉絲封為「吃貨擔當。」（圖／翻攝自邊荷律IG）

▲河智媛（如圖）被封為「最強高中生」及「啦啦隊界的韓孝周。」（圖／翻攝自河智媛IG@hajiwon.22）

▲安芝儇（如圖）2024年搬到高雄居住，將台灣視為第二個家。（圖／안지현 IG＠wlgus2qh）

▲李雅英（如圖）實現了在富邦悍將與富邦勇士的「全富邦」完全體。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲李珠珢（如圖）台、韓兩地應援，為啦啦隊界注入了一股新氣象。（圖／翻攝自李珠珢IG @0724.32）

▲李多慧（如圖）來台發展2年多，是一位心繫台灣、散發正能量的公眾人物。（圖／翻攝自李多慧 LeeDahye FB）

中職啦啦隊掀起的「韓風」持續發威，台灣市場廣大，球迷熱衷棒球，球場邊的啦啦隊應援更是不可錯過的丰采，近年來李多慧、李珠珢、河智媛、邊荷律掀起話題，在台影響離持續看漲，《NOWNEWS今日新聞》整理出來台韓國啦啦隊女神社群IG聲量排行，冠軍由李多慧奪下，亞軍是李珠珢，季軍為李雅英，而第四名至第十二名為安芝儇、河智媛、邊荷律、趙娟週、南珉貞、金渡兒、金娜妍、權喜原及禹洙漢。禹洙漢從小受父母影響，是LG TWINS的死忠球迷，高中時期為了不錯過每一場在蠶室棒球場的比賽，不惜謊稱生病請假，對棒球近乎痴狂的熱愛，成為她踏上應援舞台的最大動力，然而，她的起步並不順遂，出道當年正逢全球疫情肆虐，球場採無觀眾模式進行，禹洙漢失去了與球迷互動的機會，知名度一度停滯不前。2023年，禹洙漢轉為加入韓華鷹啦啦隊，白皙透亮的肌膚和水汪汪大眼，迅速成為球場邊鎂光燈焦點，被封為「最正隊員」，值得一提的是，在MLB首爾系列賽中，她以亮眼的表現驚艷國際，贏得「國家級啦啦隊」的美譽，來到台灣加入樂天桃猿後，禹洙漢延續了這股氣勢，應援投入用心，成為看台上不可忽視的人物。被譽為「怪物新人」的新生代女神權喜原，2025年5月加盟味全龍啦啦隊，與李多慧、金娜妍共同組成「韓籍三本柱」，成為味全龍的新寵兒，引爆球迷驚喜，「各球團根本是在進行軍備競賽！」、「味全現在是戰績、票房加啦啦隊全拿，行銷真的太猛了。」權喜原去年6月於天母棒球場首次登場應援，往後一舉一動都備受關注，6月8日味全龍與統一獅的系列賽最終戰中，苦吞3連敗。賽後，權喜原被捕捉到淚灑球場畫面，真性情擊中球迷心房，讓各界看到權喜原不僅有外貌，更有一顆與球隊緊密相連的熱血之心。金娜妍以獨特的「初戀系」氛圍席捲台灣球場，對於粉絲賦予她「初戀女神」的封號，「我很喜歡，有一種漂亮、神秘的感覺，更希望成為大家最後的戀情！」金娜妍形容自己其實集可愛、開朗與古靈精怪於一身，「多來台灣幾次後，就自然展現出我E人的原貌啦！」金娜妍深受前輩李多慧的生存法則，努力學習中文，「目標就是成為會說中文的韓籍三本柱！」這些話給了她信心，積極在台灣街頭與人對話，每學到一個新詞如「有料」、「我是台灣好媳婦」，就會整天掛在嘴邊練習，認為與球迷真摯互動正是最能持續發展的關鍵。2024年加入台灣職籃的「仁川女神」金渡兒，2025年轉戰中職中信兄弟，其將扁平發音的娥（ㄜ），改為以（ㄦ）發音的兒，並將背號從88號改為99號，代表啦啦隊生涯重新出發，期許自己能長長久久、更上一層樓。這份對台灣市場的重視與決心，讓她在尚未正式登板前就已收穫大量好感。金渡兒現為韓職SSG登陸者的啦啦隊隊員，自2018年開啟啦啦隊生涯以來，她是韓職SSG登陸者的看板人物，更頻繁現身於國際大賽，包括2023亞冠賽、2024 MLB首爾海外賽以及2024日韓棒球傳奇OB賽，皆能看見她代表韓國國家隊應援的身影，為日後加盟中信兄弟奠定深厚的人氣基礎。被譽為「韓籍甜心」的南珉貞，自2024年來台發展後人氣便如火箭般竄升，2025年更是話題不斷，她展現了極高的文化融入誠意，在2025年紅白明星公益棒球賽上，創紀錄成為首位公開演唱台語歌的韓籍啦啦隊員，甚至公開錄音室的練習花絮，那份努力咬字、學習台語的艱辛，讓她贏得了無數掌聲。2025年8月中旬，南珉貞因不熟悉文化禁忌，與李珠珢誤將隊旗當作魔法掃帚騎乘，遭到部分網友炎上，2人除了在現場下跪道歉外，事後也發文再致歉，承諾未來會更加謹慎。隨後9月，南珉貞與應援團長Travis崔維斯在舞台上合唱〈只對你有感覺〉、借位親嘴，這對螢幕CP互動成為球迷最愛亮點之一。統一獅「Uni-Girls」隊史首位韓籍外援，趙娟週加盟無疑是一劑強心針，她早在18歲高中時期就加入韓華鷹隊出道，資歷深厚，也曾效力於樂天巨人職棒及多支職業籃排球隊。趙娟週最為人津津樂道的，莫過於有神似Red Velvet隊長Irene的精緻臉蛋，以及在球場燈光下白到發光的肌膚，讓她在應援台上自帶仙氣、魅力爆棚。雖然外表看似高冷女神，趙娟週私底下卻有著極大的反差萌，她個性呆萌可愛，努力練習著生疏的中文與粉絲互動，剛加盟時，曾因球隊勝率波動，而被網友戲稱為「幸運女神的反指標」，面對這些玩笑哏，趙娟週展現極佳的心理素質與幽默感，以敬業的態度和甜美笑容化解輿論，贏得了球迷真心認可與喜愛，聲量扶搖直上。中信兄弟的邊荷律於2025年後人氣直線上漲，成功衝進聲量榜前六名，有別於傳統啦啦隊員完美體態的模樣，邊荷律反其道而行，頻被捕捉到在場邊「偷吃」的可愛畫面，被粉絲溺愛地封為「吃貨擔當」，「我蠻喜歡看她吃東西的」、「胖胖律怎麼了？很可愛啊」、「誰說啦啦隊一定要瘦，只要穠纖合度就好了」，真實不做作的特色，獨樹一幟。不過，去年4月1日，邊荷律於球場發生了對球迷「比倒讚」事件，發火怒瞪對方的真實反應，引爆輿論，單日掀起超過3300筆聲量討論，儘管事後證實是球迷開玩笑過頭，且已私訊致歉，經紀公司藉此呼籲「玩笑要有分寸」，這起事件不僅沒讓邊荷律掉粉，反而證明其雖然個性可愛，但面對不禮貌行為時，也是有屬於自己的底線和脾氣，相當圈粉。河智媛16歲那年，只是個在燒肉店打工的平凡女學生，卻因出眾的外貌被LG雙子隊前輩南宮惠美一眼相中，意外踏入啦啦隊生涯，出道即巔峰的她，憑藉精緻五官被封為「最強高中生」及「啦啦隊界的韓孝周」，在LG雙子隊時期迅速累積了龐大粉絲群，知名度紅到台灣。2018年9月22日河智媛正式成為啦啦隊的一員，應援3年後，2021年宣布退役，暫時投入學業，直到2023年宣布回歸，2024年轉戰台灣繼續應援，河智媛用行動證明，曾經的「最強高中生」如今已蛻變為更具魅力的應援女神，繼續在球場上發光發熱，死忠粉絲仍不離不棄。安芝儇2023年來台加入台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊， 不僅擁有亮麗外型、火辣身材，舞蹈實力以及高親和力，也讓她迅速圈粉，被稱為「最強外援。」安芝儇曾表示非常喜歡高雄，2024年搬到高雄居住，將台灣視為第二個家，經常往返台、韓兩地，粉絲們都已經很習慣她在台灣，給安芝儇「小豬豬」的暱稱。安芝儇這樣形容台灣，「我感受到很多的愛還有力量，雖然也會在韓國跳應援，但是我會在台灣展現更多不同的面貌，因為我是高雄人！請繼續支持台鋼還有我！」球迷欣慰她重視啦啦隊工作，兩邊兼顧確實是對的，希望她在台灣與韓國都能夠有更好的發展，安芝儇也承諾持續精進中文，與台灣粉絲距離更近。「全民表妹」李雅英為「棒籃雙棲」的頂尖舞者，2025年迎來了演藝生涯的高峰，卸下職籃電豹女身分，全面轉投富邦勇士，實現了在富邦悍將與富邦勇士的「全富邦」完全體，讓球迷能一年四季都看到她的身影，「原本以為是高冷都市女人，一樣是笑容可掬」、「我大雅英天下無敵。」回顧過去一年，李雅英展現了柔中帶剛的特質，面對職籃高層不當的「坐大腿」玩笑，選擇嚴正聲明捍衛尊嚴，贏得全網力挺，而在舞台表現上，李雅英在富邦悍將韓國主題週的個人SOLO秀堪稱經典，將新莊棒球場變成了她的個人演唱會，舞台魅力及親民程度有目共睹，聲量持續攀升。「AI女神」李珠珢憑藉「三振舞」影片爆紅，2025年來台初期便吸引大量球迷關注。李珠珢過去曾效力於韓職起亞虎啦啦隊，巧合的是，正是「台灣第一位韓援」李多慧曾經待過的隊伍，因此被視為「李多慧接班人。」加上李珠珢又神似人氣女團IVE成員安俞真的臉蛋，進而再給她「安俞真接班人」的稱號，引發不少關注。2025年1月李珠珢正式加盟富邦悍將啦啦隊，宣告將演藝重心主力移往台灣，首秀「32撞」舞蹈振奮球迷，接著4月李珠珢宣布台、韓兩地應援，雖然8月份曾因文化差異發生「騎隊旗」的小插曲，但這反而讓她學到寶貴一課，也增加了話題，正如網友所言：「得阿珠者得天下」，李珠珢為台灣啦啦隊界注入了一股新氣象。毫無懸念，2026年的聲量冠軍依然由「勝利妖精」李多慧蟬聯！來台發展2年多的她，IG粉絲數逼近200萬，這份成績單背後，是她對台灣這片土地毫無保留的愛，李多慧在社群上激動落淚感謝台灣球迷的那一幕，至今仍深深烙印在大家腦海中。李多慧之所以能穩坐后座，不再僅僅是因為舞技或外貌，而是她已經真正融入了台灣社會。回顧2025年李多慧最令人動容的時刻並非在球場，而是在花蓮地震災區，不僅慷慨捐出30萬元，更親自深入災區化身「鏟子超人」協助重建，這種不作秀的公益行動，讓她在網路上獲得了壓倒性的正面評價。李多慧用行動證明了她不只是啦啦隊員，更是一位心繫台灣、散發正能量的公眾人物，「人美心更美」，就是對她最高的讚譽。