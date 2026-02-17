我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧為了代言機車，特別回韓國考駕照，更曾經花了5天4夜騎機車環島。（圖／KYMCO光陽提供）

▲李多慧非常詳細記錄自己長年維持48公斤的方法，早餐吃蘋果抹花生醬，午餐是自製果汁，外出工作也是自己備餐。（圖／翻攝自YouTube＠이다혜 李多慧）

韓國啦啦隊成員李多慧在台灣展現了現象級的成功，甚至被譽為開啟「大韓援時代」的指標人物。她的魅力不僅限於男性球迷，也吸引了大量女性粉絲，她會成功不是沒原因，包括實力與自律、在地化、不做作的親民性格以及多方面經營都是重點，尤其每次她出去玩遇到台灣人都要請客，明明年紀很小，卻展現了大姐姐的風範，很有反差感。26歲的啦啦隊女神李多慧來台發展後圈粉無數，不管男生、女生都會被她的魅力迷倒，但是她究竟有什麼能耐，能讓大家都愛她？首先她有頂尖的舞蹈實力與自律的生活，她的應援舞動感十足、力度精準，被網友稱為「啦啦隊天花板」。男性欣賞她的舞台魅力與身材曲線；女性則欽佩她對表演的專業態度，認為她是靠「真實力」而非單純露肉，這種職業精神容易取得女性尊重，可能一開始有些人會覺得她「假假的」，不過她每次都會正面回應各種負面評價，還說要練習講中文時低沉一點，出國遇到台灣人還會大方請客。除此之外，李多慧畢業於韓國觀光大學觀光中文系，來台後更是拚命練習中文，她曾在公開演講中挑戰30分鐘全中文應答，並在YouTube頻道拍攝大量騎機車環島、介紹台灣美食的影片。她不只是來台灣打工撈金，而是展現出愛台灣的實際行動，去年花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，李多慧也向公司請假，到災區當鏟子超人，本來沒想公開，是被粉絲發現PO上網，許多媒體前去採訪，她一臉疲憊的模樣，讓台灣民眾產生了深層的情感連結。雖然李多慧在韓國被視為女神級人物，但她在影片中常展現毫無包袱的「大喇喇」個性。她不怕扮醜、愛吃、笑容燦爛且極具感染力。與粉絲互動時非常有耐心，常常服務完最後一位粉絲才離場。這種鄰家女孩般的性格降低了距離感，讓男粉覺得她可愛，女粉覺得她像好姊妹一樣真誠。李多慧不只是啦啦隊員，她更是一個成功的影音創作者。她的 YouTube影片編排精良，透過 Vlog 分享在台灣的生活點滴，這種經營方式讓她的受眾超越了棒球迷，擴及到喜歡旅遊、生活風格與美妝的年輕族群，透過真誠的社群互動，她成功建立了正面的個人品牌形象，讓她成為品牌代言的寵兒。