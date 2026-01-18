我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧出席一日店長活動時，回應了說中文的音調問題。（圖／記者朱永強攝）

韓籍啦啦隊女神李多慧先前被脫口秀演員林妍霏酸音調問題，沒想到李多慧EQ之高，馬上拍影片自嘲，並安慰粉絲自己沒事，會繼續努力。日前李多慧出席品牌活動，也被問到這件事，她很認真用中文解釋，自己在講韓文時確實聲音比較低，但因為是外國人的關係，講中文時聲調略高，不僅讓原本就支持她的粉絲更愛她，也讓黑粉都替她說話，直呼原本最不喜歡李多慧的聲調，但看到她的努力，希望別再有聲音過度攻擊她。李多慧為什麼會受到喜愛，除了她的舞蹈實力、舞台魅力之外，她非常認真學習中文，從一開始需要翻譯，到現在出席記者會已經幾乎不需要翻譯，雖然才26歲，但已經可以消化外界對她的各種評價，林妍霏拿她的口音開玩笑，她不只是表達自己的想法，也認真站在台灣人的立場，檢討自己的聲音問題。李多慧知道，自己在講韓文時，的確音頻會比較低，那是因為韓文是她的母語，「我是外國人，中文的時候變成太高的感覺，我要台灣人的感覺。」李多慧在這次事件中，對自己的中文又更加嚴厲，希望能學習講中文時的發聲位置，變得越來越像台灣人。這番短短的發言，讓許多網友看了都忍不住說，「說真的我也不是很喜歡她，尤其是音調方面，很多外國人也是學中文但她們音調並沒有那麼假，但是！妳真的是個非常努力的女孩。」、「的不用特別改，這就是妳」、「每個人使用不同語言的時候，聲音都會不一樣」、「肯定的是，她非常聰明」。