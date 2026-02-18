我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧（如圖）旗袍照美到讓人誤以為是AI。（圖／李多慧IG @le_dahye）

▲獲封「中職最正MC」的艾融（如圖），今年身穿大紅色改良式旗袍，跳著手勢舞。（圖／艾融IG ＠irenelin0413）

▲小映（如圖）穿著白色印花旗袍，貼身剪裁設計展現苗條身材，清新甜美風格讓粉絲看了瞬間戀愛。（圖／小映臉書）

▲林岱縈（如圖）一雙大長腿十分搶鏡，手上還拿著「台灣尚勇」的春聯，相當應景。（圖／林岱縈臉書）

▲陳伊（如圖）穿著紅色改良式旗袍，搭配黑色絲襪更顯性感。（圖／陳伊臉書）

新年期間，除了街道上充滿年味，啦啦隊女神也不約而同PO出旗袍照與粉絲們拜年，在台灣享有超高人氣的韓籍啦啦隊員李多慧，昨（17）日在社群上分享一系列旗袍辣照，好身材藏不住引來熱議。另外像是艾融、小映、林岱縈、陳伊等人也都換上旗袍造型，讓網友們直呼：「過年儀式感滿滿」、「換上旗袍真的超美」。李多慧來台發展多年，今年她穿上黑色旗袍向粉絲們拜年「新年快樂 ! 新年福氣滿滿喔」，畫面中她放下一頭長髮、穿著緊身旗袍，胸前開了小洞，展現凹凸有致的身材曲線，養眼辣照讓網友看了直呼：「被美暈了」、「這旗袍太辣⋯」、「一瞬間不知道到底是真人還是AI，嗚嗚太完美」。獲封「中職最正MC」的艾融，今年身穿大紅色改良式旗袍，綁著高馬尾，跳著手勢舞，畫面相當應景。另一組照片她則換上紅色長禮服，側邊挖空露出腰間曲線，火辣身材一覽無遺，讓粉絲看了興奮留言：「新年快樂，艾融超正」、「祝艾融初一快樂，馬上轉運」。職棒味全龍啦啦隊「小龍女」隊長小映則展現滿滿誠意，她穿著白色印花旗袍，貼身剪裁設計展現苗條身材，清新甜美風格讓粉絲看了瞬間戀愛。除了釋出辣照，小映也發文和大家互動說：「來發紅包囉，你們今天拿幾個紅包啦！來跟我分享吃紅哈哈哈。」貼文吸引近萬名網友留言按讚。有著高人氣的啦啦隊女神林岱縈，憑著甜美笑容、親切個性圈粉，今年再度入選中華隊CT AMAZE的她，穿上黑色蕾絲旗袍，紅色內襯若隱若現十分性感，林岱縈對著鏡頭擺拍，一雙大長腿十分搶鏡，手上拿著「台灣尚勇」的春聯，替中華隊選手們加油打氣。不約而同PO出旗袍照的還有前樂天女孩陳伊，她穿著紅色旗袍，手上拿著「馬到成功」的扇子來向大家拜年，搭配黑色絲襪更顯性感，讓網友直呼：「陳伊黑絲超讚」、「旗袍也太美了吧」。日前她宣布離開樂天女孩，消息曝光後讓許多人錯愕，陳伊當時發文「對不起，我沒能繼續跟大家走到最後」，坦言收到消息時和大家一樣錯愕，雖然離隊但還是會在其他地方繼續跟大家見面。