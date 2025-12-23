職棒味全龍啦啦隊「小龍女」人氣成員林襄，這幾年代言、節目邀約不斷，然而今（23）日卻遭週刊爆料，她與經紀人莉奈鬧翻，目前幾乎是被冷凍的狀態。而曾是流量密碼的林襄，根據《網路溫度計DailyView》統計，在今年啦啦隊員前十大人氣排行榜中，僅排名第六，輸給李多慧、李雅英、南珉貞、邊荷律等韓籍啦啦隊員，而第一名則是來台後人氣居高不下的李珠珢。

林襄爆鬧翻經紀人　啦啦隊員排名跌至第六

曾是啦啦隊人氣冠軍的林襄，隨著韓援強勢來台，關注度也漸漸下滑，日前《網路溫度計DailyView》揭曉2025年啦啦隊員排名，林襄排名僅第六，被李多慧、李雅英、南珉貞、邊荷律、李珠珢等韓籍隊員超車。其中第一名是被稱作「AI女神」的李珠珢。

▲韓國啦啦隊女神李珠珢（如圖）先前赴東京巨蛋應援，卻遭到陌生男子尾隨、摸腰，引發粉絲強烈不滿。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲李珠珢（如圖）來台後人氣居高不下，在啦啦隊排名中穩居第一名。（圖／記者吳翊緁攝影）
根據《鏡週刊》報導，林襄與莉奈因為帳目問題鬧僵，加上價碼居高不下，導致業外工作被其他啦啦隊員「低價撿走」，工作量和收入大幅銳減，至少比去年少了數百萬元。

林襄過去突然爆紅，並從樂天女孩跳槽成為小龍女，出道短短3年人氣狂飆，網友也十分好奇她的收入，曾傳出她出席一場活動3小時酬勞約26萬，加上其他雜費收入直逼30萬元，還有百萬代言邀約。對於林襄遭爆鬧翻經紀人，《NOWNEWS今日新聞》傳訊關心，目前暫未獲得回應。

