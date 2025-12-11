味全龍啦啦隊尤物、「小龍女」林襄儘管從今年開始漸漸減少性感扮相，依舊不定時釋出粉絲福利，她近日在粉專公開一系列之前赴菲律賓度假的照片，撩起上衣放送傲人上圍，連富邦韓籍啦啦隊成員、「釜山女神」李皓禎都嚇喊：「Omg！」
前陣子，林襄和「Fubon Angels」禾羽、隊友李芷霖前往宿霧旅遊，行程之一為當地著名的「神鬼奇航」主題船活動，原本穿粉紅色短版T恤、寬鬆單寧長褲的她，突然掀起衣服，露出內搭的同色三點式泳衣，綁帶式比基尼托出32E好身材，同步秀出24吋螞蟻腰及白玉纖腿，畫面相當沁人心脾。
林襄在配文寫下：「在船上可以玩一整天！浮潛、船上表演、水上活動、泡泡趴全部都好玩！」貼文上傳1天已經累計4.3萬人按讚，襄民（粉絲暱稱）眼睛大吃冰淇淋，「太可愛了！桌布越來越多」、「不知道要看哪裡」、「波濤洶湧」、「精彩的部分太多了！」
承認沒有天然的臉 林襄：胸部是原廠的
性格直率、不做作的林襄，曾經大方承認自己「沒有天然的臉」，坦承臉部動過微整形，她說20歲時戴牙套矯正8顆牙齒，一顆牙花費2萬元到2萬5千元，再加上牙套、美白貼片等費用，砸下近百萬元，嘴唇也打過玻尿酸，林襄笑言：「我的笑容很貴」、「很勵志吧！10年的差別。」
至於豐滿的上圍，林襄不下一次澄清自己的雙峰是「原廠貨」，還曾經在公開活動上當場拉女記者的手「驗明正身」，她再三強調：「我（胸部）是真的，有做的我都會講！」此外，林襄也表示，自己很努力變美、減重，如飲食控管、戒糖、戒掉所有愛吃的食物，還有拚命存錢，才擁有現在自己喜歡的樣子。
資料來源：林襄IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
林襄在配文寫下：「在船上可以玩一整天！浮潛、船上表演、水上活動、泡泡趴全部都好玩！」貼文上傳1天已經累計4.3萬人按讚，襄民（粉絲暱稱）眼睛大吃冰淇淋，「太可愛了！桌布越來越多」、「不知道要看哪裡」、「波濤洶湧」、「精彩的部分太多了！」
承認沒有天然的臉 林襄：胸部是原廠的
性格直率、不做作的林襄，曾經大方承認自己「沒有天然的臉」，坦承臉部動過微整形，她說20歲時戴牙套矯正8顆牙齒，一顆牙花費2萬元到2萬5千元，再加上牙套、美白貼片等費用，砸下近百萬元，嘴唇也打過玻尿酸，林襄笑言：「我的笑容很貴」、「很勵志吧！10年的差別。」
至於豐滿的上圍，林襄不下一次澄清自己的雙峰是「原廠貨」，還曾經在公開活動上當場拉女記者的手「驗明正身」，她再三強調：「我（胸部）是真的，有做的我都會講！」此外，林襄也表示，自己很努力變美、減重，如飲食控管、戒糖、戒掉所有愛吃的食物，還有拚命存錢，才擁有現在自己喜歡的樣子。