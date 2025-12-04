28歲啦啦隊尤物、「小龍女」林襄入行6年，演藝事業全方位發展，也被女粉絲視為時尚ICON，IG超過180萬人追蹤，她近日換掉許久沒更新的大頭照，特寫臉部完全沒有死角，被網友形容「美到像AI生成」。
林襄昨天在IG發文，問大家是否有發現自己換了全新的大頭貼，棚拍照片中，林襄將一頭長捲髮盤起，別上蝴蝶蘭的髮飾，身著細肩帶公主袖上衣，放送雪白香肩和鎖骨線條，並微微露出事業線，不過該組照片，攝影師主要特寫她的臉蛋，深邃又甜美的五官輪廓，加上暈開的粉紅色腮紅，美的零瑕疵。
貼文發布後，短時間吸引破萬襄民（粉絲暱稱）按讚、留言，「仙女下凡」、「腮紅顏色剛好跟花有對到耶！超美超美」、「分不清楚誰是花耶」、「桌布更新」、「襄的經典表情」、「美到爆炸！」
啦啦隊性感女神要轉型 林襄拍照不再全是裸露
從今年初開始，林襄似乎有意改變寫真集女星的性感形象，不僅積極進軍大銀幕，拍攝的照片也不再過度裸露，福利照出現的頻率大幅減低，改走酷帥、潮流運動風等全新風格，或是既有的夢幻公主路線，「新的一年挑戰，詮釋不同的自己。」林襄如此說道。
林襄先年出席寫真集慶功簽書會，受訪時坦言：「這次的寫真已經記錄了最美好的樣子，因為女孩的青春有限，性感風格的寫真應該是最後一次了，尤其近年來又瘦了一些，未來會想多挑戰其他風格與領域的作品。」
資料來源：林襄IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文發布後，短時間吸引破萬襄民（粉絲暱稱）按讚、留言，「仙女下凡」、「腮紅顏色剛好跟花有對到耶！超美超美」、「分不清楚誰是花耶」、「桌布更新」、「襄的經典表情」、「美到爆炸！」
從今年初開始，林襄似乎有意改變寫真集女星的性感形象，不僅積極進軍大銀幕，拍攝的照片也不再過度裸露，福利照出現的頻率大幅減低，改走酷帥、潮流運動風等全新風格，或是既有的夢幻公主路線，「新的一年挑戰，詮釋不同的自己。」林襄如此說道。
林襄先年出席寫真集慶功簽書會，受訪時坦言：「這次的寫真已經記錄了最美好的樣子，因為女孩的青春有限，性感風格的寫真應該是最後一次了，尤其近年來又瘦了一些，未來會想多挑戰其他風格與領域的作品。」