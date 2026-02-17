我是廣告 請繼續往下閱讀

第10名 安芝儇 IG：wlgus2qh

▲安芝儇（如圖）被稱為「最強外援」，2024年宣布移居高雄，將台灣視為第二個家。（圖／翻攝自安芝儇IG）

第9名 峮峮 IG：

▲峮峮（如圖）被日媒封為「台灣第一啦啦隊美少女」，近幾年跨足演藝圈。（圖／摘自 IG @qun_04）

第8名 金娜妍 IG：

▲金娜妍（如圖）去年正式加入味全龍啦啦隊「小龍女」，與李多慧成為隊友。（圖／翻攝自金娜妍IG）

第7名 南珉貞 IG：

▲南珉貞（如圖）去年宣布中斷韓國活動，將重心放在台灣。（圖／南珉貞IG@minjeong_w_）

第6名 金渡兒 IG：

▲金渡兒（如圖）以甜美外型、精湛舞技聞名，被封為「仁川女神」。（圖／金渡兒 IG ＠doa_1224）

第5名 邊荷律 IG：

▲邊荷律來台後廣告代言不斷，她曾大方告白：「台灣是我的第二個故鄉。」（圖／邊荷律IG@yuling34）

第4名 林襄 IG：

▲味全龍啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」公布2026年度陣容，宣布林襄（如圖）躍升副隊長。（圖／翻攝自林襄IG@95_mizuki）

第3名 李珠珢 IG：

▲李珠珢（如圖）曾位居台灣啦啦隊排名冠軍寶座，展現超強魅力，更傳出來台第1年收入就突破千萬元。（圖／李珠珢IG @0724.32）

第2名 李雅英 IG：

▲李雅英（如圖）台來發展後不僅多次受邀音樂節演出，更發行單曲《哇賽Wasai》，不管是活動、代言、通告和聲量，皆遙遙領先其他韓援。（圖／記者林柏年攝影）

第1名 李多慧 IG：

▲李多慧（如圖）不僅努力學習中文，甚至投入台灣公益，再加上敬業的工作態度，讓她在台發展近4年仍熱度不減。（圖／李多慧 LeeDahye FB）

台灣啦啦隊近幾年相當有話題，隨著韓籍隊員陸續來台發展，市場競爭也更為激烈，啦啦隊在場邊賣力應援的模樣，吸引許多粉絲關注。根據《網路溫度計》統計，透過輿情分析選出聲量前10名的啦啦隊員，分別是而去年宣布加盟福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」的三上悠亞，來台後話題不斷，然而卻意外跌出前10名。安芝儇2023年來台加入台鋼雄鷹 Wing Stars 啦啦隊， 不僅擁有亮麗外型、火辣身材，超強舞蹈實力以及高親和力，讓她迅速圈粉，更被稱為「最強外援」。而安芝儇曾表示非常喜歡高雄，並於2024年宣布移居高雄，將台灣視為第二個家，經常往返台韓兩地。峮峮以「炸裂陳子豪」應援舞聞名，在台灣享有高人氣，因火辣身材與親切笑容被日媒封為「台灣第一啦啦隊美少女」，目前仍是中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員的她，近幾年跨足演藝圈，曾主持節目《飢餓遊戲》，參與戲劇《你好，我是接體員》演出。金娜妍是韓國職棒KBO韓華鷹人氣啦啦隊員，也曾擔任WBCQ啦啦隊，在台韓兩地皆受到關注。去年她正式加入味全龍啦啦隊「小龍女」，與李多慧成為隊友；除了啦啦隊工作，她也積極從事健身與模特兒活動，於2022年獲得健美比賽冠軍。南珉貞因外型神似韓國女星朴敏英而備受關注，2024年加入職棒富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」，被稱作「台妹小南」的她，來台後快速學習中文，積極參與拍攝YouTube影片與醫美保養等活動，展現深耕台灣的決心，去年她宣布中斷韓國活動，將重心放在台灣。金渡兒以甜美外型、精湛舞技聞名，被封為「仁川女神」，2024年來台發展，曾加入富邦悍將啦啦隊Fubon Angels，現為中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員，除了擁有傲人身材，她曾以「韓籍啦啦隊在台灣薪水多20倍」引發話題。yuling34邊荷律2024年加入中信兄弟啦啦隊Passion Sisters，有著甜美外型和活潑個性，且常在球場與粉絲熱情互動，讓她人氣水漲船高。邊荷律來台後廣告代言不斷，她也曾大方告白：「台灣是我的第二個故鄉。」林襄憑著精緻臉蛋與魔鬼身材爆紅，是台灣人氣極高的啦啦隊成員，代言、業配邀約不斷。即使出道至今常遭受酸民攻擊，但她仍保持正向態度，努力工作，近幾年她除了啦啦隊工作，也活躍於綜藝主持，雖先前傳出因韓籍啦啦隊強勢來襲，導致聲勢下滑，不過至今仍是許多節目、廠商的寵兒。近日味全龍啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」公布2026年度陣容，宣布林襄躍升副隊長。李珠珢憑著「三振舞」爆紅，在台韓兩地人氣極高，2024年加入職棒富邦悍將啦啦隊Fubon Angels，在球場上一舉一動都成為焦點。李珠珢進軍台灣後，韓國球迷也發起拒喝珍奶、拒吃鳳梨酥的抵制行動，希望女神可以留在韓國；而李珠珢也曾位居台灣啦啦隊排名冠軍寶座，展現超強魅力，更傳出來台第1年收入就突破千萬元。李雅英來台加入富邦悍將啦啦隊Fubon Angels，人氣居高不下，被稱作「全民表妹」的她，甜美外型圈粉無數，在台灣發展2年的她，不僅多次受邀音樂節演出，更發行單曲《哇賽Wasai》，不管是活動、代言、通告和聲量，皆遙遙領先其他韓援；而李雅英也在台灣做了許多善事，並透露公益腳步不會停止，可說是人美心也美。李多慧有著深厚的舞蹈底子和親民個性，在韓國因人氣太高、搶走球員風采遭到攻擊。 2023年來台加入職棒樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」，人氣迅速爆紅掀起「韓援熱潮」，之後跳槽到味全龍啦啦隊，並擔任隊長。李多慧將台灣視為第二個家，不僅努力學習中文，甚至投入台灣公益，再加上敬業的工作態度，讓她在台發展邁入第4年仍熱度不減，廣告代言、活動邀約不斷，日前更宣布成功續留小龍女，與同隊的林襄將在2月20日前往美國華盛頓，出席華盛頓巫師台灣之夜。