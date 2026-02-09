我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧（如圖）來台發展多年深受粉絲喜愛。（圖／記者吳翊緁攝影）

味全龍啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」2026陣容

▲Dragon Beauties新光人壽小龍女成員，由左上至右下分別是霖霖、芮妮、Yuri、小映、瑄瑄。（圖／味全龍提供）

▲Dragon Beauties新光人壽小龍女成員，由左上至右下分別是李多慧、貝拉、佩霓、寧寧、林襄、靜靜。（圖／味全龍提供）

▲Dragon Beauties新光人壽小龍女成員，由左上至右下分別是璦昀、沛沛、心璇、姵宸、群群。（圖／味全龍提供）

▲Dragon Beauties新光人壽小龍女成員，由左上至右下分別是權喜原、張晴、馬妹、詩雅、小蛙。（圖／味全龍提供）

▲Dragon Beauties新光人壽小龍女成員，由左上至右下分別是金娜妍、賴可、菲菲、口水、蘿拉。（圖／味全龍提供）

▲Dragon Beauties新光人壽小龍女練習生陣容，由左上至右下分別是各務禮美奈、掌沛、張愛、佳依。（圖／味全龍提供）

味全龍啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」今（9）日公布2026年度陣容，韓籍三本柱李多慧、金娜妍、權喜原全都續留，人氣成員林襄則成為副隊長。另外，練習生「瑄瑄」、「姵宸」及「貝拉」在新賽季中也成為正式成員，全新陣容曝光讓粉絲開心不已。事實上，李多慧是否續留小龍女成為讓粉絲關注，她去年鬆口「我會繼續留在台灣」。除了小映、Yuri、霖霖等人氣成員皆續留小龍女，原練習生「瑄瑄」、「姵宸」及「貝拉」也將在新球季轉為正式成員，另補強兩名新練習生，分別是擁有迷人電眼的「張愛」與可愛魅力爆棚的「佳依」，一同為團隊增添新戰力。事實上，李多慧是否續約一直成為外界關注焦點，不過日前球團宣布她與林襄將在2月20日前往美國華盛頓，出席華盛頓巫師台灣之夜，也形同留隊已成定局。而李多慧去年12月中旬受訪時，也曾向記者透露將於今年2月正式對外說明去留，同時也語氣堅定地表示：「我會繼續留在台灣！」在新球季中，李多慧將持續以Captain身分領銜小龍女，負責塑造團隊形象，包含親自操刀表演與新制服設計等；續任隊長小映則作為小龍女對外代表與發言角色；而副隊長由林襄接任，協助團隊各項大小事務的推進；團隊舞蹈總監也由小蛙繼續擔起重任。今年球季，小龍女將於主場賽事安排不同風格的開場、中場與特殊表演，期望為比賽增添更多色彩，豐富球迷的觀賽與應援體驗。