▲李珠珢結束本季球賽應援，表示期盼明年能繼續在台灣。（圖／記者林柏年攝）

富邦悍將韓籍啦啦隊女神李珠珢來台後人氣居高不下，代言與活動邀約不斷，每次現身都能引發話題。然而近來網友發現，身為啦啦隊新寵兒的她，在12月「完全零活動」，未參與任何公開活動，甚至傳出「被冷凍」。對於李珠珢的工作動向，富邦育樂表示：「12月沒有公開活動主要是配合工作與休息安排，感謝大家的支持，請粉絲們放心！」李珠珢憑藉「三振舞」爆紅，正式加入富邦悍將啦啦隊Fubon Angels後，一舉一動都備受關注，10月她參與本季應援最終戰，受訪時為本季表現打100分，並期盼明年繼續在台灣，而球季結束後，她也表示仍會在台灣進行活動。不過，有網友發現人氣爆棚的李珠珢，12月竟然沒有公開行程，不僅未出現在尾牙、聖誕節與跨年等商演場合，也未參與任何公開活動，整個月「神隱」引發粉絲熱議，在網路上掀起討論，甚至出現「被冷凍」等傳聞。對於李珠珢12月消失的原因，富邦育樂回應《NOWNEWS今日新聞》：「珠珢目前的行程是依照原先規劃進行，12 月沒有公開活動主要是配合工作與休息安排，感謝大家的支持，請粉絲們放心！」另外，傳出李珠珢明年確定續留台灣，展開第2年啦啦隊生涯，富邦也埋下伏筆，表示感謝粉絲們一直以來對珠珢在球場應援及其他活動上的支持與喜愛，對於市場傳聞無法一一置評。