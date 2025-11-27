我是廣告 請繼續往下閱讀

▲不少人憂心中國將高薪挖角在台知名的李多慧、李珠珢（如圖）等人。（圖／記者張一笙攝）

韓籍啦啦隊人氣旺 中國若高薪挖角恐動搖

幾乎是不可能的事

▲中國職棒CPB已經決定要組啦啦隊，並公布徵選時程。（圖／翻攝自Threads）

限韓令細節曝光 韓籍表演者審批難度高到近乎零

春晚用中文翻唱韓文歌的詭異畫面

▲中國限韓令仍在，目前韓團只能前往香港、澳門等地舉辦演唱會，至於其他少數在中國內地舉辦簽售會的，都是以個案式審批進行。（圖／翻攝自IVE X）

台灣環境成熟穩定 韓籍女孩更願留台深耕發展

▲邊荷律近2年在台灣發展，也取得巨大成功。（圖／記者張一笙攝）

中國近來積極推展職棒規模，除了擴編球隊外，更有消息指出有意比照台灣與韓國模式，成立屬於中國本土的專業啦啦隊。消息一出立刻引發社群熱議，不少人關注中國是否會以「高薪挖角」模式吸引台灣當紅韓籍啦啦隊，包括李多慧、李珠珢、李雅英、邊荷律、安芝儇等人會轉往中國發展，由於這群韓籍女神在台灣人氣火爆，有粉絲擔心若中國提出高額薪酬與住宿補貼，是否會讓她們有跳槽的可能性。對此，不少粉絲紛紛指出：「中國至今還有限韓令，基本上不可能。」台灣職棒的韓籍啦啦隊風潮持續延燒，從李多慧的「台日韓三地紅透」到李珠珢在日本東京巨蛋走紅，韓籍女孩成為球團提升曝光度的重要戰力，有中國網友甚至認為若要迅速吸引市場目光：「直接挖台灣人氣最高的韓籍成員最有效！」這樣的猜測讓台灣、韓國粉絲不免擔憂，憂心未來是否會出現「中國開天價搶人」的情況，引發另一波跨境戰力爭奪。雖然網上揣測不斷，但熟悉東亞演藝產業運作的粉絲一致跳出來「滅火」，指出韓籍啦啦隊跳槽中國，主因正是中國至今仍存在的 「限韓令」。儘管中國未曾公布具體法律條文，但娛樂圈皆知該政策仍持續影響韓國藝人活動，範圍橫跨電視、音樂、綜藝、商演、代言等領域，韓國藝人若想在中國公開演出，必須通過官方審核，許多申請常被「無聲卡關」，或臨時遭到取消，導致韓星長年難以在中國正常活動，粉絲也直言：「連頂流韓星都很難進去，更別說啦啦隊。」限韓令造成的限制不僅影響韓國歌手與演員，連涉及舞蹈、舞台互動、商業合作的「表演工作者」都被視為同類型項目，因此才會出現，審核門檻同樣極高，由於啦啦隊屬娛樂性質，需在公開場域進行舞蹈、帶動、簽名、互動甚至品牌合作，完全落在審查嚴格的娛樂範疇。因此，不少人認為：「韓籍啦啦隊想取得中國正式演出資格，難度近乎零。」此外中國官方長年採取「個案式審批」，即便偶有鬆動，也多針對大型企業合作或政府項目，難以涵蓋啦啦隊這類外籍演出者，使得跳槽中國的討論顯得更加不切實際。除了限韓令之外，多數粉絲認為台灣職棒的應援文化成熟、粉絲友善、安全性高，加上社群曝光度龐大，每位韓籍成員來台後都有顯著成長，包含跨品牌合作、海外粉絲累積、自媒體經營等收益，都遠比具有政策風險的中國更具吸引力。不少球迷認為：「在台灣一年累積的名氣，比去中國10年都快。」相較於中國仍需重新建立應援文化與制度，台灣現階段對韓籍啦啦隊來說，無疑是最具成長空間、最能被喜愛與看見的舞台。