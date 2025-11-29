我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李珠珢一早眼睛疼痛難忍，仍堅持出席見面會，直言這趟是今年最後一趟來台灣，所以想跟粉絲待在一起。（圖／記者張一笙攝）

▲李珠珢看到主辦方跟粉絲一同祕密製作的馬賽克大圖時，感動到落淚，把眼罩都弄濕了。（圖／記者張一笙攝）

▲李珠珢展現超敬業精神，即便身體不適仍想與粉絲們待在一起。（圖／記者張一笙攝）

韓國啦啦隊女神李珠珢今（29）日出席台灣大哥大舉辦的粉絲見面會時，沒想到她一早起床就感到身體不適，眼睛越來越疼痛，最終確診是急性結膜炎，不過她仍堅持敬業登台與粉絲互動，雖然全程帶著眼罩，但她的狀態依舊可愛有精神，並向現場粉絲承諾：「活動結束後我會馬上去看醫生，請大家不要擔心。」當她看到主辦方跟粉絲一同製作的祕密禮物時，更是感動到哭出來，直言：「眼罩都濕掉了！」儘管眼睛不適，李珠珢一登場仍興奮與粉絲打招呼，甚至不時用中文說「你好」、「我想你們」，現場氣氛瞬間被她點燃，活動中她還親自抽出Switch2、親筆簽名照、滑鼠墊等大小獎品，讓粉絲尖叫不斷，她則害羞笑說：「希望大家今天都開心！」今日活動共有約100名粉絲到場，每位都獲得與李珠珢一對一合照機會，主辦方台灣大哥大更提前向粉絲徵集自拍照，將所有照片組成一幅「李珠珢馬賽克大圖」，當作品揭曉時，李珠珢瞬間愣住，接著忍不住哽咽：「我的眼罩濕了！不小心流下眼淚…真的太感動了。」全場粉絲也一起大喊：「珠珢不要哭！」氣氛溫馨。李珠珢明日仍有MOMO購物的粉絲見面會，但她在今日活動尾聲感性地說：「這次來台灣應該是我今年最後一次行程，真的很感謝粉絲們一直支持我，我會想你們！」不少粉絲當場紅了眼眶。活動結束後，李珠珢特別跑到「台哥DUCK」大型公仔前拍照留念，準備離場時又看到在樓下等候多時的粉絲們，她一邊笑、一邊拿著手機翻譯寫給大家看：「還想再玩一會兒！嗚嗚～」展現十足親和力。最終，她向大家頻頻揮手道別，隨即由工作人員陪同前往醫院治療眼睛。不少台灣粉絲也紛紛留言：「珠珢真的太敬業」、「眼睛痛還撐完全程，寶貝辛苦了」、「明天記得好好休息！」希望她能早日恢復健康。