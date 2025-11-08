我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄭嘉睿（右2）近2年已經隨經紀公司來台灣交流4次。（圖／記者張一笙攝）

▲鄭嘉睿今年10月正式接下起亞虎隊啦啦隊長職務。（圖／記者張一笙攝）

珠珢的發展真的很好，我當然羨慕、也嫉妒過！但我從一開始就覺得她會成功，因為她的時機到了

▲朴星垠（左）曾直言不會來台灣發展，被鄭嘉睿（右）吐槽（圖／翻攝自YouTube-전설의 타이거즈頻道）

▲徐賢淑正式加盟桃園雲豹「電豹女」，是第一位來台的「隊長級啦啦隊」。（圖／翻攝自徐賢淑IG@ seo_hsss）

▲鄭嘉睿積極融入台灣，還曬出自己嘗試臭豆腐的影片。（圖／翻攝自鄭嘉睿Threads@ga0_0ye）

韓國起亞虎隊啦啦隊核心成員、李珠珢前隊友、剛接下啦啦隊應援隊長的鄭嘉睿於11月1、2日現身TCE台灣卡牌展，一身精緻造型亮相現場引發球迷圍觀，當被問及是否有意來台發展時，她笑著脫口：「若有好的機會，不會排斥來台灣發展！」這句話立刻被台、韓2地粉絲轉傳。事實上，這不是鄭嘉睿第一次來到台灣，早過去2年鄭嘉睿就跟著經紀公司來台交流棒球、籃球啦啦隊應援，因此不少粉絲、球迷都對她十分熟悉。今年10月，鄭嘉睿正式升任KIA虎隊啦啦隊隊長，這不僅是她個人職涯的重要里程碑，也象徵她在Apex娛樂應援體系中正式晉升核心管理層，過去她曾長期擔任副隊長，負責訓練新人、協助安排節目表，甚至在主場應援長缺席時臨時主持，全場帶氣氛的能力深獲球迷好評。鄭嘉睿如今在起亞虎已邁入第8個賽季，是球迷眼中的虎隊靈魂，她不僅在棒球場上活躍，也跨足冬季運動聯盟，包含V-League排球與KBL籃球，擁有罕見的跨聯盟經驗，這樣的多面背景，使她成為韓國啦啦隊中最懂應援節奏、最能調動氣氛的「全能型人才」之一，粉絲笑稱：「她不是女神，是一位真正懂比賽的專業工作者。」今年6月，鄭嘉睿在YouTube節目《傳奇TIGERS》中與朴星垠共同受訪時，就曾談到前隊友李珠珢在台灣竄紅的現象，當主持人問她是否感到羨慕，她大方坦言：「。」坦率的態度也吸引一波粉絲，如今她再度公開表態「不排斥來台灣」，更讓外界好奇她是否已在為跨海應援鋪路。有趣的是，當時鄭嘉睿與朴星垠曾被問到：「若收到台灣球團邀請，會去嗎？」當時朴星垠態度堅定：「我不會去，我很喜歡韓國。」沒想到鄭嘉睿立刻接話：「那些後來去台灣的朋友們，一開始也都這樣說！」毫不留情地打臉對方讓全場笑翻，而如今朴星垠也正式來台灣發展，將於今（8）日晚間首度在桃園雲豹飛將排球隊啦啦隊桃氣女孩正式亮相。事實上，目前已不乏有隊長級別的啦啦隊來台灣發展，斗山熊傳奇啦啦隊隊長徐賢淑今年宣布來台加盟桃園雲豹籃球隊啦啦隊電豹女後，隨後樂天巨人棒球啦啦隊隊長睦那京也在冬季宣布加入洋基工程啦啦隊洋基女孩，為今年冬天再度颳起一陣「韓流旋風」。鄭嘉睿的專業背景橫跨韓國三大職業運動聯盟，她不僅擅長帶動現場氣氛，也能靈活轉換不同運動項目的節奏，是少數能夠帶動室內、室外應援的資深成員，加上她持續練習中文、願意拍攝國際合作內容，若未來真的登陸台灣職棒或籃球場，或許將成為韓籍應援輸出中最成熟、最穩健的成員之一。若說李多慧開啟了韓籍啦啦隊在台發展的風潮，那麼徐賢淑、睦那京等人來台，則代表這股潮流的「進化版」，加上有意願來台的鄭嘉睿，她們不再僅僅是以可愛、美麗的形象取勝，更是以自帶專業領導力以及超強應援實力來台，對於渴望結合職業運動與娛樂產業的台灣球團而言，這樣的成員也有望帶來更多的文化碰撞。