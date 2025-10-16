我是廣告 請繼續往下閱讀

▲桃園雲豹飛將啦啦隊桃氣女孩正式官宣朴星垠加盟。（圖／翻攝自桃氣女孩IG@peach_girls_official）

消息人士向《NOWNEWS今日新聞》透露，朴星垠的加盟，主要是由起亞虎啦啦隊經紀公司APEX主動向台灣尋求合作，而APEX首波主打的女孩，就是日前宣布加盟職籃洋基工程啦啦隊洋基女孩的李素敏，以及此次來台的朴星垠。

「說不來的也被我們請來了！」台灣職排桃園雲豹飛將啦啦隊桃氣女孩今（16）日正式宣布，李珠珢的好姐妹、韓職啦啦隊人氣「金髮女神」朴星垠加入陣容，與金佳垠、朴昭映並肩組成「桃氣三本柱」，預告11月起將在中原大學主場登場，消息一出粉絲留言瞬間炸開，直呼：「真的全員到齊了！」桃氣女孩官方帳號貼出預告文寫道：「還記得那個說『不來啦～』的她嗎？結果這不就來了嗎～」搭配桃花背景和神秘笑臉表情，瞬間引爆社群熱議。過去朴星垠曾在訪問中親口表示「不考慮來台發展」，如今親自打臉過去言論，反而被粉絲狂讚：「香甜來台」、「這次的打臉特別可愛。」此次「桃氣三本柱」陣容堪稱夢幻：有「可愛天花板」金佳垠、「會笑的眼睛」朴昭映，再加上氣質與實力兼具的朴星垠，三人組合甜度超標，桃氣女孩團隊也在文中自信喊話：「沒有誰不來啦，只有一起桃氣登場！」並預告將帶來全新舞台設計與制服造型，打造最強韓風應援團。事實上，過去朴星垠就曾在直播上透露：「不會去台灣！」不過如今能夠被找來台灣，也讓不少粉絲十分激動。根據官方公告，3人將從11月起陸續於中原大學主場登場，預計舉辦多場特別活動與粉絲見面互動，象徵桃氣女孩正式進入「最強大韓援時代」，粉絲們也紛紛留言：「11月一定要衝現場」、「桃氣3本柱甜度破表」、「這陣容太夢幻，真的融化人心」。