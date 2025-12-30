根據星巴克官網，12月30日「買一送一」周二指定品項好友分享日，星巴克表示，冰／熱美式咖啡、那堤都半價，今foodpanda輸入「週二星享日」外送優惠碼再折70元；跨年完星巴克典藏Dream Plaza台北門市元旦有2026新年星派對。摩斯漢堡表示，今大杯摩斯咖啡全天49元，秀「MOS超值省」優惠券開喝買一送一冰橙咖啡、耶加雪菲加10元多一杯。《NOWNEWS今日新聞》記者整理最新咖啡優惠給讀者一次掌握。
星巴克：今買一送一！周二「現折70元」foodpanda外送優惠碼
星巴克表示，今12月30日（二），活動期間全日於外送平台foodpanda點購兩杯特大杯冰／熱美式咖啡、冰／熱那堤，其中一杯星巴克招待。
為讀者試算平均單杯優惠價格，一杯特大杯美式咖啡65元、那堤77.5元。2杯「特大杯美式咖啡」優惠價130元（原價260元）、2杯「特大杯冰／熱那堤」優惠價155元（原價310元）。
《NOWNEWS今日新聞》記者分享最便宜買法！今天使用foodpanda外送平台有星巴克週二限定優惠碼，所有用戶訂購星巴克指定專區，消費滿額279元輸入「週二星享日」，疊加最高「現折70元」，等同於直接爽喝「店內價買一送一再省下70元」還不用出門排隊，划算喝法不能只有我知道。
星巴克典藏Dream Plaza台北門市！元旦2026新年星派對 入場送禮物
星巴克表示，2026年元旦當天，星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市，2026年1月1日02:00-06:00推出2026新年星派對。為大家整理入場辦法。
「2026新年星派對」1200元／人
開放銷售時間 : 2026年1月1日02:00-06:00
活動時間 : 2026年1月1日02:00-06:00
活動地點 : 台北市信義區松高路11號6樓（24小時吧檯）
進場時間 : 2026年1月1日02:00-06:00
提醒大家，星巴克典藏Dream Plaza台北門市24小時吧檯於2026年1月1日02:00起開放顧客排隊登記購票，並依現場座位陸續帶位進場；入場後可兌換星巴克典藏Dream Plaza台北門市進場派對手環、以及2026年跨年禮物1份；活動僅限星巴克典藏Dream Plaza台北門市使用；詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
摩斯漢堡：周二大杯摩斯咖啡49元！秀「MOS超值省」買一送一
根據摩斯漢堡官網，年末三大咖啡優惠喝起來。
◾️周二大杯摩斯咖啡49元！今週二摩斯咖啡日優惠，12月30日全時段「摩斯咖啡L」優惠49元（原價60元）。
◾️咖啡買一送一！出示「MOS超值省」摩斯優惠券圖片，冰橙咖啡「買一送一」任選2杯75元。
◾️加10元多一杯！同樣出示摩斯「MOS超值省」優惠券，開喝摩斯咖啡L／摩斯經典奶茶「加10元多一杯」任選2杯70元、耶加雪菲「加10元多一杯」任選2杯90元。
資料來源：星巴克、foodpanda、摩斯漢堡
我是廣告 請繼續往下閱讀
星巴克表示，今12月30日（二），活動期間全日於外送平台foodpanda點購兩杯特大杯冰／熱美式咖啡、冰／熱那堤，其中一杯星巴克招待。
為讀者試算平均單杯優惠價格，一杯特大杯美式咖啡65元、那堤77.5元。2杯「特大杯美式咖啡」優惠價130元（原價260元）、2杯「特大杯冰／熱那堤」優惠價155元（原價310元）。
《NOWNEWS今日新聞》記者分享最便宜買法！今天使用foodpanda外送平台有星巴克週二限定優惠碼，所有用戶訂購星巴克指定專區，消費滿額279元輸入「週二星享日」，疊加最高「現折70元」，等同於直接爽喝「店內價買一送一再省下70元」還不用出門排隊，划算喝法不能只有我知道。
星巴克典藏Dream Plaza台北門市！元旦2026新年星派對 入場送禮物
星巴克表示，2026年元旦當天，星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市，2026年1月1日02:00-06:00推出2026新年星派對。為大家整理入場辦法。
「2026新年星派對」1200元／人
開放銷售時間 : 2026年1月1日02:00-06:00
活動時間 : 2026年1月1日02:00-06:00
活動地點 : 台北市信義區松高路11號6樓（24小時吧檯）
進場時間 : 2026年1月1日02:00-06:00
提醒大家，星巴克典藏Dream Plaza台北門市24小時吧檯於2026年1月1日02:00起開放顧客排隊登記購票，並依現場座位陸續帶位進場；入場後可兌換星巴克典藏Dream Plaza台北門市進場派對手環、以及2026年跨年禮物1份；活動僅限星巴克典藏Dream Plaza台北門市使用；詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
根據摩斯漢堡官網，年末三大咖啡優惠喝起來。
◾️周二大杯摩斯咖啡49元！今週二摩斯咖啡日優惠，12月30日全時段「摩斯咖啡L」優惠49元（原價60元）。
◾️咖啡買一送一！出示「MOS超值省」摩斯優惠券圖片，冰橙咖啡「買一送一」任選2杯75元。
◾️加10元多一杯！同樣出示摩斯「MOS超值省」優惠券，開喝摩斯咖啡L／摩斯經典奶茶「加10元多一杯」任選2杯70元、耶加雪菲「加10元多一杯」任選2杯90元。