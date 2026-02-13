我是廣告 請繼續往下閱讀

春節連假前飆高溫31度！吳德榮：除夕東北季風南下變濕冷

不過今天各地白天晴朗、回暖如春，北部12度至28度、中部11度至30度、南部12度至31度、東部12度至28度，早晚溫差仍大。

除夕（16日）下午起因為東北季風南下，北部及東半部將轉有局部短暫雨

▲春節連假前一波好天氣！今（13）日各地天氣晴朗，最高溫飆31度。（圖／NOWNEWS資料照）

春節連假除夕轉濕冷持續到初三！過年天氣變化一圖速懂

下週一除夕（16日）鋒面通過、東北季風增強，北部及宜蘭氣溫下降，初一（17日）至初三（19日）受到東北季風影響，北部及宜蘭都偏涼，其他地區早晚也涼。