春節連假前好天氣！氣象專家吳德榮今（13）日表示，今天開始到小年夜各地依舊維持晴朗穩定、回暖如春的天氣，各地高溫預計最高達到31度，非常適合民眾年前把握最後時機進行居家大掃除。不過除夕下午起，因為東北季風南下，北部及東半部將會轉濕冷天氣，一路持續到初三東北季風減弱，氣溫才會逐日提升。
春節連假前飆高溫31度！吳德榮：除夕東北季風南下變濕冷
吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」表示，今天清晨花東外海雲層較多並伴隨降水回波，台東及恆春半島有局部短暫雨，受到強烈「輻射冷卻」影響，本島最低溫出現在新竹關西鎮9.8度，其他平地地區最低溫約在11度、12度。不過今天各地白天晴朗、回暖如春，北部12度至28度、中部11度至30度、南部12度至31度、東部12度至28度，早晚溫差仍大。
吳德榮提到，除夕（16日）下午起因為東北季風南下，北部及東半部將轉有局部短暫雨，北台轉涼；初一、初二持續受季風影響，北偏涼、中南部舒適早晚微冷，初二下午水氣漸減；到了初三東北季風減弱，氣溫逐漸回升；初四至初六都是晴時多雲的天氣，白天北舒適南微熱、早晚偏涼，日夜溫差大。
春節連假除夕轉濕冷持續到初三！過年天氣變化一圖速懂
中央氣象署則說，今天北部及宜蘭氣溫持續回升，白天高溫西半部可以達到28度以上，週六（14日）至週日（15日）小年夜溫度還會再上升一些，風向轉東南風，各地清晨仍偏涼，白天溫暖微熱、日夜溫差大，僅花東及恆春半島有零星降雨。
氣象署提到，下週一除夕（16日）鋒面通過、東北季風增強，北部及宜蘭氣溫下降，初一（17日）至初三（19日）受到東北季風影響，北部及宜蘭都偏涼，其他地區早晚也涼。降雨部分，除夕（16日）與初一（17日）桃園以北、宜蘭及花蓮有局部短暫雨；初二（18日）基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，桃園以南多雲到晴；初三過後就轉乾，一直到初六（22日）東半部及恆春半島有局部短暫雨。
資料來源：吳德榮「洩天機教室」、中央氣象署
