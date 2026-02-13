中央氣象署表示，今（13）日起至小年夜前各地白天溫暖微熱，僅東南部有零星降雨，不過除夕開始有鋒面通過及東北季風增強，北台灣降溫又降雨，預計要到初四好天氣才會回歸，中南部雖降溫不明顯，不過要留意日夜溫差大。

今天天氣：白天溫暖微熱！西半部留意日夜溫差

今日北部及東北部氣溫持續回升，各地清晨夜晚仍偏涼，西半部日夜溫差大；預測低溫在西半部及東北部普遍是11至16度，花、東約17至18度；由於輻射冷卻影響，局部地區仍有10度以下氣溫發生的機率，至於高溫在西半部預測可達26至28度，溫暖微熱，請適時增減衣物，東半部約23至25度。

降雨方面，僅迎風面臺灣東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲今（13）日起至小年夜前各地白天溫暖微熱，僅東南部有零星降雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
今天空氣品質

良好：花東空品區
普通：北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及澎湖
橘色：中部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」

情人節、小年夜天氣：各地多雲到晴！白天溫暖舒適

情人節、小年夜（14日、15日）各地大多為晴到多雲，日夜溫差大，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。不過霧氣影響比較大，中部以北、金門、馬祖受霧以及低雲影響能見度，交通要特別留意安全。

▲情人節、小年夜（14日、15日）各地大多為晴到多雲，日夜溫差大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
小年夜、除夕天氣：北台灣降溫又下雨！初四好天氣回歸

除夕（16日）鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部氣溫下降，17日（初一）至19日（初三）東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚亦涼。

除夕、初一桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區、恆春半島及竹苗山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；初二、初三基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；初四起東北季風減弱，北部、東北部氣溫回升，回到多雲到晴好天氣。

▲除夕（16日）起鋒面通過及東北季風增強，北台灣降溫降雨，一直到初四好天氣才回歸。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
資料來源：中央氣象署

