曹西平乾兒子Jeremy是誰？前助理阿凱牽線「一路相伴到同居」

一名陪伴他10多年的助理阿凱帶進公司

但當時一直陪他走出摯友助理離世、喪父之痛陰霾的就是Jeremy，才讓曹西平收他為乾兒子。

▲曹西平跟乾兒子Jeremy感情非常好，近年來更是同居互相照料。（圖/曹西平臉書）

乾兒子Jeremy節目上真情告白！曹西平淚灑攝影棚

▲曹西平跟乾兒子Jeremy以及女友同居，都會準備便當給孩子帶去公司，甚至拿錢給他們搭車、買點東西吃，相當暖心。（圖/曹西平臉書）

因為這是一個生活的方式與價值，我們為自己而活，不是為各種酸民而活，你還有我們，所以曹大哥，我愛你

▲曹西平乾兒子Jeremy曾經在節目上錄製VCR真情告白，讓曹西平感動落淚。（圖/YT@11點熱炒店）

Jeremy又要送走摯親！7年前哥哥、母親遺憾離世

警方都以有回LINE訊息不重視追查，結果等了10天之後，警方通報找到人，但卻是冰冷的遺體，哥哥以及母親雙雙陳屍在飯店內，現場留有遺書。

資深藝人曹西平29日晚間被乾兒子Jeremy在三重住處發現臥倒屋內、沒有生命跡象，緊急報案之後救護人員到場，研判死亡多時放棄急救，享壽66歲。由於曹西平生前經常提到陪伴在自己身邊的乾兒子Jeremy，甚至在節目是指稱遺產都會全部留給他，許多人也好奇Jeremy的身分是誰？其實他是曹西平前助理阿凱帶進公司而結識，在阿凱過世之後就一直陪在曹大哥身邊，自己則在7年前面臨哥哥、母親雙亡憾事，如今又要送走乾爸曹大哥，心情受到外界關心。曹西平乾兒子Jeremy是先前，阿凱在2011年因為猛爆性肝炎過世，在最後時間裡叮囑Jeremy「要好好照顧曹大哥」，在2016年曹西平舉辦出道35年音樂會，就是為了紀念阿凱，還數度淚崩舞台，曹西平曾經到泰國獨自生活，非常負面地認為「如果有天我安息了，也不會有人知道我是誰」。後來他轉念回台，乾兒子Jeremy和女友來陪他一起同住，就怕自己在家有什麼意外。曹西平也在臉書告白表示：「謝謝孩子們（八年級生）願意來跟我同住，讓我安心一點，不然誰要跟老頭子住在一起，死了都沒人知道。」2020年曹西平乾兒子Jeremy在《11點熱炒店》播出一集當中，錄製VCR表示，自己跟女友跟曹大哥住在一起，曹大哥總是細心的照料他們，包括會拿錢給自己女友搭計程車，認為下雨天颳風下雨搭車比較安全，另外，曹大哥知道女友愛吃家常菜，都會自己去買菜親自下廚，讓孩子帶便當去公司，Jeremy也真情告白表示：「口直心快的你，難免會得罪別人，可能有人不喜歡，但那也無所謂，，你要加油加油！」一席話讓曹西平當場淚灑攝影棚，也讓其他來賓跟著落淚。而Jeremy如今又要送走乾爸曹西平，心中肯定是悲痛不已，因為在7年前，Jeremy的母親以及哥哥離家未歸，宣稱是要去嘉義遊玩，但當時自己人在日本不能及時掌握狀況，父親在媽媽出門前2天雖然持續保持聯絡但都沒回家，Jeremy爸爸後續接連報案兩天，當時曹西平也有發文痛批，一連在臉書上發布12篇貼文替兒子Jeremy抱不平，表示警方辦事不力、辦案大小眼，也很自責如果當時自己去報案的話，情況或許會有所不同。如今曹西平人生大戲落幕，Jeremy又要送走相處超過10年以上的摯親，各界也希望他能節哀。