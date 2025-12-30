7-11春節福袋要來了！官方將在今（30）日公開百款福袋實體、內容物，今年最低價同樣維持499元，價格分別有499元～1999元，聯名多款話题IP，包括短尾矮袋鼠、奇奇蒂蒂、米奇、Hello Kitty、史努比、、哆啦A夢，499元最基礎款為造型手提袋+不鏽鋼餐盒，還有零食餅乾、抽獎券，《NOWNEWS》整理7-11春節福袋搶先看。
7-11今年福袋預計將在2026年1月初開賣，集結多款人氣IP肖像、逾130款豐富應景商品，
購買指定福袋商品還有機會抽中大獎。
此外，全家便利商店2026年春節福袋第一波已開賣，首波有3款249元的基本款福袋，內容物有市值逾250元8款人氣零食飲料組合，並隨袋加贈療癒或實用小物，還有機會獲得額外的隱藏商品，另外每袋附贈抽獎券，最大獎有BMW百萬純電運動休旅，第二波38款肖像福袋則於1月7日開賣。
📍249元「 2026 新春福袋」：推出「馬年新春款、hahababy聯名款、懷舊茄芷袋款」
◾內容物開箱：內含市值逾250元8款人氣零食飲料組合，並隨袋加贈療癒或實用小物，有機會獲得泡泡瑪特公仔、藍牙音箱與中華職棒應援商品；福運抽獎券
📍福運抽獎券：福運抽獎券ㄧ張，共有以下三種中獎機會
1、抽獎專區：登錄序號再抽頭獎BMW iX1純電運動休旅
2、貳獎～伍獎專區：即開即抽30台iPhone 17 Pro、市值約3萬5000元黃金10克、5000元全盈購物金等豐富獎項
3、異業優惠：有機會獲大戶屋、b.b.q CHICKEN、肯德基、漢堡王、必勝客等超值優惠。
